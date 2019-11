Tanska vetää opiskelijoitaan Hongkongista

Väkivaltaisuudet ovat levinneet myös opiskelija-asuntoloiden lähettyville.

Tanskan teknillinen korkeakoulu (DTU) kehottaa Hongkongissa asuvia vaihto-oppilaitaan poistumaan erityishallintoalueelta.

Rehtori Anders Overgaard Bjarklevin mukaan mielenosoittajat ovat sytyttäneet tulipaloja myös opiskelija-asuntoloiden tuntumassa.

– Olemme kuulleet, että polttopulloja on heitetty asuntoloiden ulkopuolella, Bjarklev sanoo yleisradioyhtiö DR:lle.

Poliisi on ottanut yhteen mellakoitsijoiden kanssa muun muassa Hongkongin kiinalaisen yliopiston alueella. Financial Timesin mukaan kotitekoisin asein varustautuneita mielenosoittajia on ammuttu vesitykeillä, kumiluodeilla ja kyynelkaasulla.

Myös Manner-Kiinasta kotoisin olevien opiskelijoiden kerrotaan paenneen uusimpia väkivaltaisuuksia. Kiinan puolella sijaitsevan Shenzhenin viranomaiset ilmoittivat tarjoavansa ilmaisia yöpymispaikkoja Hongkongista poistuville.

Hongkongin poliisi on evakuoinut kiinalaisen yliopiston opiskelijoita lautalla, sillä kampukselle johtavat tiet on suljettu. Paikallishallinto on määrännyt kaikki koulut suljettavaksi ainakin torstaihin asti. Osa yliopistoista on ilmoittanut peruvansa kaikki loppuvuoden luennot.

FT:n haastattelema kiinalaisopiskelija kertoo aluksi tukeneensa kesällä alkaneita mielenosoituksia.

– Tällaista liikehdintää ja vapautta ei ole koskaan ollut mantereen puolella. Mutta kaikki on ajautunut pois raiteiltaan väkivallan vuoksi, nimettömänä pysyttelevä opiskelija sanoo.

Kiinan ulkoministeriö kutsui keskiviikkona julkaistussa tiedotteessaan mielenosoittajia ”Kiinan kansan vihollisiksi” ja vaati loppua ”väkijoukkojen lietsomalle kaaokselle”.