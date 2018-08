Taisteluhelikopteri näyttää aivan muulta kuin on totuttu

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

V-280:n on tarkoitus korvata kuuluisat Black Hawk- ja Apache-helikopterit.

Bell- ja Lockheed Martin -yhtiöt esittelivät tiistaina huippumodernin V-280 Valor -helikopterin ensimmäistä prototyyppiä yleisölle Yhdysvalloissa.

Kyseessä on maan armeijalle tarkoitettu uusi monitoimikopteri, jonka on tarkoitus korvata Sikorsky UH-60 Black Hawk- ja Boeing AH-64 Apache -helikopterit. Sen on siis suoriuduttava sekä kuljetus- että taisteluhelikopterin tehtävistä.

Ikoniset Black Hawkit ja Apachet ovat olleet armeijan helikoptereiden pääkalustoa jo vuosikymmeniä. Konemallien iästä kertoo jo se, että Black Hawkit otettiin käyttöön 40 vuotta sitten.

Aviationist-sivuston mukaan nelihenkisellä miehistöllä varustettu V-280-helikopteri voi kuljettaa 14 sotilasta. Kopterin huippunopeus on 555 kilometriä tunnissa ja toimintasäde taisteluolosuhteissa noin 900-1500 kilometriä. Siirtolentomatkaksi armeija on asettanut 3900 kilometrin minimivaatimuksen.

V-280:ssa on käännettävät potkurit, kuten ilmavoimien ja merijalkaväen käyttämissä V-22 Osprey -helikoptereissa.

Bellin mukaan helikopterista on myös suunnitteilla hieman pienempi miehittämätön versio ja erillinen, merijalkaväelle tarkoitettu malli.