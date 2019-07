Nämä ovat varmat merkit vaarallisesta nestehukasta helteellä

Lääkäri kehottaa tarkkailemaan hikoilun loppumista ja virtsan värin muuttumista.

Suomen ylle virranneen lämpimän ilmamassan ennustetaan pitävän lämpötilan hellelukemissa pitkälle ensi viikkoon asti.

Asiantuntijat muistuttavat nesteytyksen tärkeydestä, sillä ihminen voi hikoilla hellepäivän aikana jopa 12 litraa päivässä. Terveystalon mukaan ihmiskeholla kestää oma aikansa tottua kuumempaan ilmanalaan.

– Uuteen lämpötilaan tottumisessa voi mennä seitsemästä kymmeneen päivää. Hien koostumus on aluksi laimeampi ja hikoilu alkaa aikaisemmin. Esimerkiksi lomamatkalle lähtiessä keho hikoilee ensin moninkertaisesti, mutta tottuu sitten kuumuuteen. Runsas hikoilu voi tuntua kiusalliselta, mutta yleisesti ottaen hikoilu on normaalia. Se on terveen kehon tärkeä tapa viilentää itseään, yleislääkäri Emilia Lagus toteaa tiedotteessa.

Ihmiskehon 2–4 miljoonan hikirauhasen toiminta vaihtelee muun muassa iän, sukupuolen ja liikuntatottumusten mukaan. Yleensä vettä tarvitaan noin 1,5 litraa päivässä, mutta hikoillessa nesteytystä on syytä lisätä. Hien mukana erittyviä suoloja voi korvata esimerkiksi kivennäisvedellä.

Terveystalon mukaan virtsan väri kertoo nestetasapainosta paljon. Jos sen väri on tavallista tummempaa ja tarvetta vessavierailuille tuntuu olevan harvemmin kuin yleensä, on juonut liian vähän vettä.

– Virtsan tummankeltainen väri näyttää nopeasti, kun nesteytys on jäänyt retuperälle. Normaalitilanteessa jano kertoo, kun on aika juoda, mutta helteellä se on myöhäinen merkki nesteytyksen tarpeesta. Hikoilun loppuminen on jo huolestuttava nestehukan merkki. Kovilla helteillä kannattaa siis pitää vesipullo jatkuvasti käsillä, Lagus sanoo.

Oluet ja siiderit kuivattavat kehoa lisäämällä virtsaamisen tarvetta. Asiantuntijat neuvovat juomaan terassilla istuessa juomien välissä vesilasillisen.

– Nestehukan ja lämpöuupumuksen oireet muistuttavat humalaa – väsyttää, kognitiiviset kyvyt heikentyvät ja tajunnan taso voi jopa laskea. Siksi nestehukkaa ei alkoholia nauttiessa aina huomaa, Emilia Lagus toteaa.