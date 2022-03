Tämä kaupunki toi sodan rajuimman murskatappion Venäjälle

Venäjän nopea tunkeutuminen Ukrainan Voznesenskin kaupunkiin oli tarkoitettu osoittamaan maan sotilaallista kykyä. Sen sijaan kaupunki aiheutti Venäjän joukoille yhden sodan nöyryyttävimmistä tappioista, kertoo Wall Street Journal.

Kaksi päivää kestäneiden taisteluiden aikana Ukrainan asevoimat ja vapaaehtoiset löivät ja karkottivat hyökkääjän. Perääntyvät venäläisjoukot jättivät jälkeensä paljon kalustoa ja kaatuneita sotilaitaan.

Etelä-Ukrainan Voznesensk on noin 35 000 asukkaan strategisesti tärkeä kaupunki. Sen kautta voi kulkea kohti lähellä sijaitsevaa ydinvoimalaitosta ja hyökätä myös tärkeän rannikkokaupunki Odessan selustaan. Voznesenskin valtaaminen olisi katkaissut Ukrainan keskeiset viestintälinjat.

Ukrainalaisjoukkojen kerrotaan tuhonneen suurimman osan Venäjän pataljoonatason taktisesta ryhmästä 2.–3. maaliskuuta käytyjen taisteluiden aikana. Ukrainan sanotaan saaneen ratkaisevaa tukea länsimailta aseavustuksina. Ukrainalle on lähetetty muun muassa panssarintorjunta- ja ilmatorjuntaohjuksia.

Voznesenskistä perääntyneiden venäläisjoukkojen kerrotaan menettäneen 43 ajoneuvosta jopa 30. Ukrainalaisten virkailijoiden mukaan panssarivaunuja, panssaroituja miehistönkuljetusvaunuja, raketinheittimiä ja kuorma-autoja joko tuhoutui tai jätettiin jälkeen. Myös Mi-24-taisteluhelikopteri ammuttiin alas.

Venäläisjoukkojen sanotaan perääntyneen 64 kilometriä kaakkoon, jossa muut ukrainalaisyksiköt jatkoivat niiden moukarointia. Voznesenskin metsistä on otettu kiinni myös kymmenen venäläistä sotilasta.

– Meillä ei ollut yhtäkään panssarivaunua heitä vastaan, vain sinkoja, Javelin-panssarintorjuntaohjuksia ja tykistötukea, sanoo Ukrainan erikoisjoukkojen aluekomentaja Vadim Dombrovski.

– Venäläiset eivät odottaneet meidän olevan niin vahvoja. He yllättyivät. Jos he olisivat vallanneet Voznesenskin, he olisivat eristäneet koko eteläisen Ukrainan.

Ukrainan asevoimien upseerit arvioivat noin 100 venäläissotilaan kuolleen kaupungissa.

Venäjän asevoimien mukaan hyökkäysoperaatio Ukrainassa sujuu hyvin ja suunnitelmien mukaan. Maan puolustusministeriö ei ole julkaissut tietoja omien tappioista sen jälkeen, kun se ilmoitti maaliskuun alussa 498 sotilaan kuolleen.

Ukrainan ja länsimaiden virkailijoiden mukaan Venäjä on kärsinyt kovia miehistö- ja kalustotappioita, eikä hyökkääjän joukkojen eteneminen ole sujunut odotetulla tavalla.

