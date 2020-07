Tämä helikopteri lähtee nyt lennolle Marsiin

Yhdysvaltain avaruusjärjestö NASA valmistautuu uuden Mars-luotaimen laukaisuun torstaiaamuna Cape Canaveralin avaruuskeskuksesta.

Perseverance-mönkijä (”Sinnikkyys”) vie mukanaan ensimmäistä kertaa myös pienen Ingenuity-helikopterin (”Kekseliäisyys”). Mönkijän alaosaan kiinnitetyn laitteen on määrä tehdä ensilentonsa pari kuukautta Marsiin laskeutumisen jälkeen.

Vajaat kaksi kilogrammaa painava lennokki tekee lyhyitä lentomatkoja noin kolmen metrin korkeudessa.

– Tämä todella vastaa Wrightin veljesten historiallista hetkeä, projektijohtaja MiMi Aung sanoo CBS Newsille.

Tavoitteena on kerätä kokemusta lennokkien käytöstä erittäin ohuessa ilmakehässä, joka vastaa vain noin puolta prosenttia Maan ilmakehän paineesta.

Perseverance poraa maaperästä näytteitä ja siirtää ne pieniin säiliöihin, jotka käydään mahdollisesti hakemassa takaisin tulevilla avaruuslennoilla. Mönkijä etsii samalla suoria elämänmerkkejä miljardien vuosien takaa.

– Kysymme, pystyisikö kerrostumat luonut ympäristö ylläpitämään elämää. Tässä tapauksessa puhumme mikrobitason elämästä, Mars 2020 -lennon tiedetiimin Kenneth Williford sanoo Tähdet & Avaruus -lehdelle.

NASA:n luotain saavuttaa Marsin yli 480 miljoonan kilometrin matkan jälkeen helmikuussa.

Myös Kiina ja Arabiemiirikunnat ovat lähettäneet omat Mars-luotaimensa tämänkesäisessä laukaisuikkunassa. Euroopan avaruusjärjestö ESA:n ja Venäjän yhteistyöhankkeena rakennettu Rosalind Franklin -mönkijä lykkääntyi seuraavaan mahdolliseen ajankohtaan vuonna 2022.

