Kentältä kehotetaan keskustaa pitämään linja ja olemaan antamatta periksi.

Hallituksella on parhaillaan käynnissä kehysriihineuvottelut, joihin liittyen keskustan puheenjohtaja, tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko jakoi kaksi julkaisua Facebook-sivuillaan. Eilen perjantaina (23.4.) julkaisemassaan päivityksessä Saarikko totesi kehysriihineuvotteluiden jatkuvan viikonloppuna.

– Pääministeri on tänään keskeyttänyt kehysriihineuvottelut tältä päivältä. Hallituspuolueiden talouspoliittinen linja on edelleen liian kaukana toisistaan. Viisikko jatkaa neuvotteluja viikonloppuna. Keskustaporukka pyrkii ratkaisuun tosissaan ja tulemme paikalle neuvotteluihin, kun kutsu käy, Saarikko kirjoitti.

Kentältä kantautuu tukea neuvotteluihin ja kehotuksia olla antamatta periksi.

– Tsemppiä neuvotteluihin, ei pidä antaa periksi. Suomi ja suomalaiset tarvitsevat työtä. Aivan typerää rahdata hakkeet ja turpeet Venäjältä. Vihreät haluavatkin nämä tulonsiirrot naapuriin, kirjoittaa Kaisa Ralli, keskustan kuntavaaliehdokas Sulkavalta.

– Nyt pitäkää linjamme, älkääkä antako periksi missään asiassa, tämä antaa uskottavuutta meille vaikka hallitus kaatuisi, vihervasemmistolainen velkaannuttava ja veronkorotusten politiikka saa nyt siirtyä historiaan lopullisesti!!! Miso Juuti, keskustan kuntavaaliehdokas Liperistä kirjoittaa.

– Tsemppiä! Pitäkää linja, turpeesta ei anneta Vihreille nyt tuumaakaan periksi, vaan on taisteltava maaseudun pienten yrittäjien puolesta! toteaa Antti Joensuu, keskustan kuntavaaliehdokas Alajärveltä.

– Pitäkää linja tiukasti Annika Saarikko! Minna Leinonen, keskustan kuntavaaliehdokas Kajaanista kirjoittaa.

Kommenteissa tuodaan myös esiin, että keskustan odotetaan olevan Suomen pelastaja ja että nyt on aika uudelle politiikalle.

– Aika lavea tulkinta. Jännä, että vain Keskustalta aina odotetaan Suomen pelastamista, muut puolueet on vain, kuin kurittomat kakarat, Juhani Pere, keskustan kuntavaaliehdokas Kokemäeltä toteaa.

– Uuden politiikan aika. Vanha on jo nähty ja koettu huonoksi. Tarvitaan työn kannustavuutta, yritysten tukemista, velkaantumisentaittoa ja vakaata toimintaympäristöä yrityksille/ investoinneille. Vihreä siirtymä markkinoiden ehdoilla, ei poliittisella ohjauksella, Petri Kolmonen keskustan kuntavaaliehdokas Nurmijärveltä kirjoittaa.

”Eikö keskusta voisi vain antaa periksi?”

Tänään julkaisemassaan puheessa Saarikko toteaa, että keskustaa on pyydetty antamaan periksi ja kertoo, miksi näin ei tule käymään.

– Minulta on tällä viikolla useampaan kerran kysytty, emmekö me keskustalaiset voisi nyt vain antaa periksi. Minulta on kysytty miksi haluamme käydä vakavia periaatteellisia keskusteluja nyt, kun ehkä myöhemminkin voisi, sitten kun tilanne on ehkä sopivampi. Syy on historiassa. Siinä historiassa, jota ajastamme aikanaan kirjoitetaan, Saarikko kirjoittaa julkaisunsa alussa.

Saarikko viittaa julkaisussaan keskustan puoluevaltuuston kokouksessa lauantaina (24.4.) pitämäänsä puheeseen, joka saa keskustan toimien ohella kannatusta kentältä.

– Hyvä ja rakentava puhe, tarvitaan työtä ja toimeentuloa, kestävää pitkäjänteistä talouden hoitoa. Kaikki pitää pitää mukana Jussi Ylitalo, Pohjois-Pohjanmaan keskustan puheenjohtaja ja Tyrnävän kunnanvaltuutettu toteaa.

– Ihastuttavaa vakavuutta oli puheessa, se oli nyt tarpeen, toteaa Liisa Varjola, keskustan kuntavaaliehdokas Kouvolasta.

– Hyvä puhe Annika Saarikko, Keskustan neuvottelijat ovat toimineet vastuullisesti, jatkakaa samaan malliin, Petri Friman keskustan kuntavaaliehdokas Laihialta kirjoittaa.