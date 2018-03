Tällainen on poliisin Karhu-ryhmä – IS: Umpimielinen rambo ei menesty

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Karhu-ryhmä hälytetään paikalle, kun poliisin tavanomaiset keinot ja välineet eivät riitä.

Karhu-ryhmä on Suomen poliisin erikoiskoulutettu ja -varustettu joukko, joka toimii hengelle tai terveydelle vaarallisissa tilanteissa. Ilta-Sanomat kertoo salaperäisestä valmiusyksiköstä.

Karhu-ryhmään kuuluvien työntekijöiden määrä on salaisuus, mutta Ilta-Sanomien mukaan kokoonpano on noin 50-100 henkilöä.

Erityisjoukolla on vuodessa noin 100 virkatehtävää. Valmiusyksikkö kutsutaan tueksi tilanteisiin, joissa polisiin tavanomaiset keinot ja välineet eivät enää riitä. Sellaisia ovat esimerkiksi vaarallisten henkilöiden kiinniotot, piiritykset ja terrorismin torjunta.

Karhu-ryhmään haetaan uusia jäseniä parin vuoden välein. Valinnassa ratkaisee ennen kaikkea henkinen kestävyys.

– Sitten pitää osata toimia ryhmässä ja pitää olla normaalit sosiaaliset taidot. Umpimielinen rambotyyppi ei tule menestymään, vaikka olisi kuinka hyvä punnertaja ja ampuja, Helsingin poliisin valmiusyksikön johtaja, ylikomisario Jari Kaikko kertoo.

– Kaikki muu voidaan opettaa, mutta korvien väliä ei voi asettaa uudelleen. Siellä on ne asetukset, jotka siellä pohjimmiltaan on, ylikomisario Heikki Porola kertoo valintaprosessista.

Noin sadasta hakijasta 10 prosenttia hyväksytään valmiusyksikköön.

Karhu-ryhmässä työskennellään tavallisesti 10-15 vuotta.

– Keskivertokaveri on tällä hetkellä 34-vuotias mies. Hän on sosiaalinen tyyppi, tykkää toimia ryhmässä, on urheilullinen ja yleensä myös perheellinen, Kaikko kertoo.

Poliisin erikoisjoukon toiminnasta ei juurikaan kerrota julkisuuteen.

– Tehtävän luonteeseen kuuluu se, että meidän ei kuulukaan viestiä ulospäin aktiivisesti. Me hoidamme hommat ja that’s it, Kaikko sanoo.