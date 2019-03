Synkkä arvio Vladimir Putinista: Ajaa kaaosta Eurooppaan

Veteraanidiplomaatin mukaan talousreformien puute voi heikentää Venäjää lähivuosina.

Pitkän uran Yhdysvaltain diplomaattina tehneen William Burnsin mukaan kaaoksen kylväminen kansainvälisessä politiikassa voi kääntyä myös Venäjää vastaan.

Hän kuvailee tuoreessa kirjassaan presidentti Vladimir Putinia ”äärimmäiseksi kyynikoksi”, joka pyrkii luomaan itselleen lisää liikkumavaraa heikentämällä muiden maiden demokraattisia instituutioita.

– En tiedä, olettiko hän Donald Trumpin vaalivoiton johtavan talouspakotteiden purkamiseen, Carnegie-rauhantutkimussätiön johtajana toimiva Burns toteaa the Atlantic -julkaisulle.

– Hän tietää, että Trumpin hallinnon sisällä on valtavia eroja Venäjä-politiikassa, kongressista puhumattakaan. Mutta Putinin kannalta toiseksi paras vaihtoehto on poliittinen kaaos Yhdysvalloissa, Burns jatkaa.

Hänen mukaansa Vladimir Putinin hallinto on onnistunut viime vuosien aikana käyttämään tehokkaasti melko rajattuja voimavarojaan muun muassa Syyrian operaatiossa ja hybridivaikuttamisessa. Väestön ikääntyminen ja taloudellisten uudistusten puute voivat silti heikentää Venäjää huomattavasti lähivuosien aikana.

– Kun toimin vuosikymmen sitten suurlähettiläänä Moskovassa, öljyn hinta oli 120 dollaria barrelilta. Putinilla oli tuolloin mahdollisuus uudistaa maan taloutta. Hän ei kuitenkaan tehnyt sitä, William Burns toteaa.

– Putin tiesi, että uudistukset olisivat voineet horjuttaa poliittista järjestystä, mikä on hänen kannaltaan tärkeämpi tavoite.

Kaaos heikentää vastareaktiota

Ex-diplomaatin mukaan kaikki repeämät Euroopan unionin yhtenäisyydessä tulkitaan Venäjän etujen mukaisiksi.

– Vladimir Putin on hyvin tietoinen EU:n sisäisistä jakolinjoista. Britannian kaaos on dramaattisin esimerkki, mutta samaa on kokeiltu myös muualla. Mitä kaoottisempi ja jakautuneempi länsi on, sitä enemmän liikkumatilaa Venäjä saa, William Burns toteaa.

– Tällöin mahdollinen vastareaktio Venäjän aggressioon tulee jäämään vähäisemmäksi.