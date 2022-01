Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Positiivisten koronatestien osuus on noussut viime aikoina erittäin korkealle tasolle.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n tietojen mukaan uusia tautitapauksia on vahvistettu Suomessa kahden viikon aikana 110 843 kappaletta, kun määrä oli edellisellä 14 vuorokauden jaksolla 46 974.

Käänne on näkynyt myös positiivisten testien osuudessa, joka on ollut erittäin korkealla tasolla testauksen ruuhkautumisesta huolimatta. Tartunnan saaneita oli ennen joulua noin 10–12 prosenttia, mutta vuodenvaihteen tienoilla jo yli 30 prosenttia kaikista testatuista.

Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan tammikuun ensimmäisen viikon aikana tehdyistä 190 000 testistä positiivisia oli 30 prosenttia, kun edellisen viikon keskiarvo oli 25 prosenttia. Positiivisten testien osuus nousi uuteen ennätykseen maanantaina 10. tammikuuta eli 45 prosenttiin.

Eri maiden koronatilastoja koostavan Our World in Data -sivuston vertailussa Suomi sijoittuu Euroopan kärkipäähän. Esimerkiksi Virossa, Italiassa, Puolassa ja Tanskassa positiivisten näytteiden osuus on pysynyt alle 20 prosentissa.

Virallisia koronatilastoja visualisoiva Ilkka Rauvola huomauttaa Twitterissä, että viruksen leviämistä kuvaava R-luku on tällä hetkellä Suomessa maailman korkeimpien joukossa.

– Myös positiivisten testitulosten osuus on Suomessa yksi maailman korkeimmista. Suurin osa Euroopasta on saanut tilanteen hallintaan, Suomi ei, Rauvola toteaa.

Myös positiivisten testitulosten osuus on Suomessa yksi maailman korkeimmista. Suurin osa Euroopasta on saanut tilanteen hallintaan, Suomi ei.

20/x pic.twitter.com/OU42ckhjcG — Ilkka Rauvola (@jukka235) January 14, 2022