”Suomi kehittää kauhistuttavaa hyppymiinaa estämään Venäjän maahanhyökkäystä”

Maailman tiedotusvälineissä on kerrottu Suomen ’hyppykaverista’.

Puolustusministeri Jussi Niinistö (sin.) kertoi toimittajille torstaiaamuna lisätietoja jalkaväkimiinoja korvaavista, testeissä olevista kauko-ohjattavista hyppypanoksista tai hyppykanistereista.

Hän mainitsi etälaukaistavan räjähteen ponkaisevan ilmaan ja ampuvan alaspäin saaden aikaan ”myös kaivatun pelotevaikutuksen, niin sanotun miinakauhun”.

Presidentti Sauli Niinistö sanoi 15. tammikuuta 2018 Ylen presidenttitentissä, että jalkaväkimiinat kieltävään sopimukseen liittyminen ”ei ehkä niissä olosuhteissa ollut ihan oikein, mutta jäljet on paikattu” korvaavien aseiden kehittämisellä. Hänen mukaansa on ehkä mahdollista palata miinoihin jossain vaiheessa silloin, jos ”kansainvälisiä sopimuksia yleisesti rikotaan eli sodan sattuessa”. ”Sotatieteelliseen juttuun” ja tekniikkaan vedoten presidentti sanoi hänelle vain kerrotun ”että on sellaisia hyppykavereita” ja ”en lähde kokeilemaan kyllä”.

Ministeri Jussi Niinistön torstaiset luonnehdinnat uutisoitiin myös maailmalla. Esimerkiksi U.S. News and World Report kertoi asiasta tässä uutistoimisto Reutersin jutussa, jonka otsikkona oli Suomi kehittää ’loikkaavaa’ miinaa sotilaalliseksi pelotteeksi.

Rankemman otsikon samasta jutusta kehitti Business Insider. Jutun otsikon mukaan Suomi kehittää kauhistuttavaa hyppäävää maamiinaa estääkseen Venäjän tai muiden maainvaasiota.