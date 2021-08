Suomesta aseistettu joukko Kabuliin – ”kokenut, koulutettu ja osaava”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Puolustusvoimista lähtee Afganistaniin evakuointioperaatioon joukko kantahenkilökuntaa.

Suomi lähettää aseistettuja sotilaita Afganistanin pääkaupunkiin Kabuliin auttamaan suomalaisia siviilityöntekijöitä evakuointioperaatiossa. Hallitus päätti asiasta tänään torstaina. Eduskunnan ulkoasiainvaliokunta kokoontuu perjantaiaamuna ja eduskunnan täysistunto sen jälkeen päättämään asiasta.

– On käynyt selväksi, että turvallisen evakuoinnin varmistamiseksi tarvitaan puolustusvoimien apua, sanoo puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.).

Sotilaat kuuluvat puolustusvoimien kantahenkilökuntaan. Kaikkonen ei turvallisuussyistä paljasta, ovatko nämä palvelleet Afganistanissa rauhanturvaajina, mutta hänen mukaansa joukko on ”kokenut, koulutettu ja osaava”. Joukko käsittää ”muutamia kymmeniä” sotilaita.

– Varusmiehiä ei tällaisiin tehtäviin käytetä.

Joukot operoivat Kabulin lentokentällä ja sen välittömässä läheisyydessä. Operaatio kestää ennakkoarvioiden mukaan joitakin päiviä. Kaikkosen mukaan Taleban on luvannut, että kansainväliset joukot voivat toimia Kabulin lentokentällä elokuun loppuun saakka, mutta varmuutta tästä ei ole olemassa.

Kabulin kentällä on Kaikkosen mukaan useiden maiden joukkoja.

– Nykyisen ymmärryksen mukaan Taleban ei uhkaa suoraan näitä joukkoja. Mahdollisuus tilanteen tahalliseen tai tahattomaan eskaloitumiseen on kuitenkin olemassa, ja se on otettava huomioon. Joukko on aseistettu palvelusturvallisuuden vuoksi.

Joukolla on oikeus itsepuolustukseen.

Kaikkonen muistuttaa, että puolustusvoimat on osallistunut sotilaallisiin kriisinhallintaoperaatioihin mutta se on valmistautunut myös siihen, että osaamiselle on käyttöä muissakin tilanteissa.

– Tässä meillä on sellainen tilanne.

Puolustusvoimien tehtäviin kuuluu nykyisin myös osallistuminen kansainvälisen avun antamiseen ja muuhun kansainväliseen toimintaan, hän korostaa. Esimerkkinä on siviilien evakuointi kriisialueilta. Kabulissa puolustusvoimat tukee toisen viranomaisen, ulkoministeriön, toimintaa.