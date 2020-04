Suomessa 2176 koronatapausta – eniten Helsingissä

Suomessa on tähän mennessä varmistettu 2176 koronavirustartuntaa.

Sunnuntaina varmennettujen tapausten määrä oli 1 927.

Eniten varmennettuja tartuntoja on HUSin alueella 1 362 tapausta, joista Helsingissä 741, Espoossa 227 ja Vantaalla 141.

Toiseksi eniten tautitapauksia on Pirkanmaalla (144), kolmanneksi eniten Varsinais-Suomessa (113).

Väestöön suhteutettuna tapausmäärien ilmaantuvuus on 39 tapausta 100 000 asukasta kohden.

Tautiin on menehtynyt 27 ihmistä. THL korjasi maanantaina eilistä tietoa 28 menehtyneestä. Yhden erityisvastuualueen ilmoituksessa oli tapahtunut laskentavirhe.

Ikä on tiedossa kaikkien 27 menehtyneen osalta. Kuolleiden mediaani-ikä on 84 vuotta. 40-59-vuotiaita kuolleita on kaksi, 60-79-vuotiaita on kuusi, yli 80-vuotiaita on 19.

Sairaalahoidossa oli maanantaina 228 koronapotilasta, joista tehohoidossa 81.

Suurin osa Suomessa todetuista koronavirustartunnoista on ollut lieviä. Sairaalahoidosta on toipunut ja kotiutunut useita henkilöitä.

EDIT: Luvut päivitetty tuoreiden tietojen mukaan klo 16.00.