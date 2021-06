Suomen vihreiden hurja jakauma: 128 naista, 53 miestä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Naiset dominoivat vihreiden päätöselimiä.

Vihreiden äänestäjäkunta painottuu tutkimusten mukaan yhä enemmän naisiin. Naisten valta todella näkyy myös vihreiden päättäjissä.

Tähän juttuun mukaan otetuista vihreistä päättäjäryhmistä ei löytynyt yhtään, jossa vihreät naiset eivät olisi enemmistö. Naisia on useimmiten jopa suuri enemmistö.

Kun seuraavassa mainitut vihreät luottamushenkilöt laskee yhteen, on lopputulos 128 naista ja 53 miestä.

* Vihreässä eduskuntaryhmässä on 20 kansanedustajaa. Heistä naisia on 17 ja miehiä kolme. Siis naiset-miehet 17-3

* Vihreät ministerit ovat Maria Ohisalo, Krista Mikkonen ja Pekka Haavisto. 2-1

* Vihreiden puoluehallituksessa on 12 varsinaista jäsentä. Heistä naisia on kahdeksan ja miehiä neljä. 8-4

* Vihreiden puoluevaltuuskunnassa on 43 varsinaista jäsentä. Heistä naisia on 27 ja miehiä on 16. 27-16

* Vihreiden kannatus keskittyy väkiluvultaan suurimpiin kaupunkeihin. Kymmenen suurimman kaupungin valtuustoihin juuri valituista vihreistä valtuutetuista on naisia ja miehiä seuraavasti, naiset ensin todettuina:

o Helsinki 11-7

o Espoo 12-2

o Tampere 7-4

o Vantaa 8-1

o Turku 7-3

o Oulu 6-3

o Jyväskylä 10-2

o Lahti 3-2

o Kuopio 5-3

o Pori 5-2