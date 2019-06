Suomeen saapuu tänä vuonna vajaa 3000 turvapaikanhakijaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Maahanmuuttovirasto vähentää vastaanottokeskuksista noin 800 paikkaa.

Maahanmuuttovirasto on päättänyt vähentää vastaanottokeskusten paikkamääriä ja irtisanoa sopimuksia vastaanottokeskusten kanssa. Yhteensä vastaanottokeskuksista vähennetään noin 800 paikkaa.

Uusien turvapaikanhakijoiden määrä on pysynyt maahanmuuttoviraston mukaan varsin maltillisena. Virasto arvioi, että Suomeen saapuu tänä vuonna alle 3 000 turvapaikanhakijaa ja uusintahakemuksia jätetään noin 2 000. Vastaanottojärjestelmässä on tällä hetkellä kirjoilla noin 9 500 turvapaikanhakijaa, joista noin 5 600 asuu erilaisissa vastaanottokeskuksissa.

Maahanmuuttovirasto pyrkii pitämään vastaanottokeskusten paikkamäärän tarvetta vastaavana. Tällä hetkellä käytettävissä on noin 400 ylimääräistä paikkaa ja virasto arvioi tarvittavan paikkamäärän laskevan vielä usealla sadalla vuoden 2019 toisella puoliskolla.

Toimintansa lopettavat seuraavat vastaanottokeskukset:

• Karkun vastaanottokeskus (Sastamala), Pihlajalinna Terveys Oy, 120 paikkaa. Toiminta lakkaa 1.10.2019 mennessä.

• Kauhavan vastaanottokeskus, SPR, 200 paikkaa. Toiminta lakkaa 1.1.2020 mennessä.

• Valolinnan vastaanottokeskus (Heinola), Hemcare Heinola Oy, 170 paikkaa. Toiminta lakkaa 1.1.2020 mennessä.

Paikkoja vähennetään seuraavista vastaanottokeskuksista:

• Kristiinankaupungin vastaanottokeskus, SPR. Paikkamäärä supistuu 50:llä. Uusi paikkamäärä on 250 1.10.2019 alkaen.

• Porin vastaanottokeskus, SPR. Paikkamäärä supistuu 50:llä. Uusi paikkamäärä on 200 1.10.2019 alkaen.

• Vaasan vastaanottokeskus, Vaasan kaupunki. Paikkamäärä supistuu 50:llä. Uusi paikkamäärä on 200 1.10.2019 alkaen.

• Robert Huberin tien (Vantaa) ja Nihtisillan (Espoo) vastaanottokeskusten paikkamäärää lasketaan erikseen sovittavalla tavalla syys-lokakuun 2019 aikana.