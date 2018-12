”Der Spiegelin USA-vastaisuus mahdollisti huijaritoimittajan”

Saksalaisen Der Spiegel -lehden tähtitoimittaja, CNN:n vuoden toimittajaksi valitsema Claas Relotius jäi kiinni suuresta tekaistujen juttujen sarjasta. Yhdysvaltain Saksan suurlähettiläs Richard Grenellin mielestä Der Spiegelin paljon kehuttu laadunvalvonta pettää vain silloin, kun kyse on juutalaisia, Israelia, USA:ta tai amerikkalaisia koskevasta raportoinnista.

Lähettilään mukaan Claas Relotius käytti hyväkseen Der Spiegelin antiamerikkalaisuutta, USA-vastaisuutta. Relotiuksen on kuvailtu antaneen lehdelle sitä, mitä siellä haluttiin kuulla. Der Spiegel kiistää asian.

Richard Grenell on kasannut argumentikseen oheisen twiitin koosteen Der Spiegelin etusivuista. Ne ovat lähettilään mukaan ”vain muutama” esimerkki saksalaislehden USA-vastaisista kannanotoista – jo ennen Donald Trumpin presidenttiyttä.

– Me arvostamme politiikan arvostelua. Me rakastamme vapaata lehdistöä. Mutta Der Spiegel kirjaimellisesti sepitti juttuja joiden mukaan ihmiset (amerikkalaiset) olivat rasisteja & muukalaisvihaajia. He keksivät tapahtumia, yksityiskohtia & valheita – eikä yksikään toimittaja tarkastanut juttuja. Jokaisen todellisen journalistin pitäisi olla raivoissaan tästä, Grenell twiittaa.

– Spiegel ei ole vastannut, miten tämä tapahtui. Yksi toimittaja kykeni julkaisemaan antiamerikkalaista propagandaa vuosia ilman käsittelevää toimittajaa tai faktantarkistajaa? On absurdia, että he teeskentelevät tämän olevan vain yksi toimittaja.

. @DerSPIEGEL says they don’t have any anti-American bias. But the facts tell a different story. Below are only a few examples. @sefi99 #spiegelgate pic.twitter.com/zf5uraPoqD

— Richard Grenell (@RichardGrenell) December 21, 2018