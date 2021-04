Sotamies katosi kannaksella, kodin multiin 75 vuoden jälkeen

Kesän 1944 suurtaisteluihin osallistuneen Heikki Kurosen kohtalo jäi pitkäksi aikaa epäselväksi.

Sotaveteraaniliitto kertoo jatkosodan ratkaisutaisteluissa mukana olleesta sotamies Heikki Kurosesta, joka saatiin kotiin loppuvuodesta 2019.

Jo kerran vapautettu 36-vuotias sotamies kutsuttiin takaisin palvelukseen kesällä 1944 torjumaan Neuvostoliiton suurhyökkäystä Karjalan kannaksella. Hänet siirrettiin Jääkäripataljoona 2:n 1. komppaniaan kesäkuun lopulla, jolloin suomalaiset olivat vetäytyneet Äyräpäästä Vuoksen yli Vuosalmelle.

Viimeiset miehet uivat Vuoksen yli heinäkuun 9. päivänä 1944, minkä jälkeen taistelut jatkuivat kiivaana. Alue oli puna-armeijan suorasuuntaustykkien rajun tulituksen kohteena.

Jääkärien vastahyökkäys 11. heinäkuuta törmäsi puna-armeijan samanaikaiseen hyökkäykseen, mutta läpimurtoyritykset onnistuttiin torjumaan. Päivän tappiot olivat 273 suomalaista, joista yli sata kaatui Vuosalmessa.

– Yksi heistä on enolainen pienviljelijä, joka on vähän aikaa sitten saanut kuulla Aili-vaimoltaan tulevansa viidettä kertaa isäksi. Kotona odottavista neljästä lapsesta vanhin on kahdeksan vanha, nuorin juuri ja juuri vuoden. Lapset odottavat innolla isän kirjeitä rintamalta, mutta heinäkuussa niitä ei enää kuulu. Kun kotiin sitten tulee kirjekuori, jonka käsialaa he eivät tunnista, tietävät he jo ennen sen avaamista, mikä viesti sen sisällä on, Kenttäpostia-lehdessä kerrotaan.

Kuronen merkittiin kadonneeksi, mutta olosuhteet jäivät epäselviksi. Aili-puoliso ei koskaan lukinnut ulko-oveaan yöksi, koska ”jos Heikki tulee kotiin, niin pääsee sisään.”

Karjalan kannakselle jääneitä vainajia etsivä Karjalan Valli -ryhmä teki toukokuussa 2018 vihdoin uuden löydön. Tuolloin löytyneen tuntolevyn avulla tiedettiin, keihin ottaa yhteyttä DNA-vastaavuuden selvittämiseksi.

Heikki Kurosen perheeseen otettiin yhteyttä marraskuussa 2019. Paikalla olivat muun muassa kaikki kolme Kurosen elossa olevista lapsista, kun hänet haudattiin 14. joulukuuta Pohjois-Karjalan Enossa.