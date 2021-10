SK: Rokotteiden vastustajat raivostuivat ilmaisista ämpäreistä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kajaanin rokotuskampanja laukaisi palauteryöpyn rokotekriittisiltä.

Kajaanissa järjestetty koronarokotuskampanja suivaannutti rokotevastaiset, Suomen Kuvalehti kertoo.

Koronarokotteen ottajille jaettiin lokakuun alussa Kajaanin Prisman rokotuspisteellä ilmaisia ämpäreitä. Tämän kerrotaan johtaneen viestitulvaan. Rokotevastaisten viesteissä esimerkiksi syytettiin terveydenhuoltoa lahjonnasta.

Pandemiapäällikkö Olli-Pekka Koukkari kertoo SK:lle, että viestejä on tullut päivittäin niin sähköpostiin kuin sosiaaliseen mediaankin. Koukkarin mukaan osa palautteesta on alatyylistä ja osa taas asiallisempaa. Joukossa on myös ”huuhaa-tutkimuksiin ja niin sanottujen asiantuntijoiden” kannanottoihin perustuvia viestejä.

SK:n mukaan Kainuu on rokotuksissa lähes samassa tahdissa muun Suomen kanssa. 20-40-vuotiaiden kohdalla toisen annoksen kanssa ollaan kuitenkin huomattavasti jäljessä muuta maata.

Olli-Pekka Koukkari on kertonut aiemmin ämpäritempauksen onnistuneen. Ämpäreitä jaettiin lokakuun ensimmäisenä perjantaina ja lauantaina tuhannelle ensimmäiselle rokotteen ottajalle. Piikille tuli lopulta 230 ihmistä. Kahtena edellisenä viikkona rokotteita annettiin vastaavana aikana 169 ja 170.

Kainuun sote on luonnehtinut ämpärikampanjaa sosiaalisessa mediassa humoristisesti ”äärimmäiseksi keinoksi”.

Nyt Kajaanin Prisman rokotuspisteeltä ämpäri tuhannelle ensimmäiselle koronarokotuksen ottajalle (1/hlö)! Äärimmäiset keinot siis nyt käytössä 😷. Jos tämä ei nosta rokotuskattavuutta, mikään ei toimi 😎. #kainuunsote #korona pic.twitter.com/mfOguvxtRU — Kainuun sote (@Kainuunsote) October 1, 2021