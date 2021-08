Sinuhe Wallinheimo: Tätä ongelmaa Sanna Marin ei sano ääneen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomusedustajan mukaan hyvinvointiyhteiskunnan rahoituspohja on jo nyt rappiolla.

Kokoomuksen kansanedustaja Sinuhe Wallinheimon mukaan ehdotus neljän päivän työviikosta on vailla pohjaa.

Hän on jakanut Iltalehden uutisen, jonka mukaan pääministeri Sanna Marin (sd.) on nostanut uudelleen esiin ajatuksen työviikon lyhentämisestä. Pääministeri toteaa yhdysvaltalaiselle uutissivustolle antamassaan haastattelussa, että ”Meidän on muutettava maailmaa parantaaksemme ihmisten hyvinvointia ja onnellisuutta”.

– Kun tuottavuus paranee, tavallisten työntekijöiden pitäisi saada osansa eduista. Niiden ei pitäisi mennä vain omistajien taskuihin, Sanna Marin kommentoi työviikon lyhentämistä.

Sinuhe Wallinheimon mukaan pääministeri ei ole ottanut ehdotuksessaan yhteiskunnan realiteetteja huomioon.

– Mielenkiintoista. Marin väläyttelee taas 4- päiväystä työviikkoa. Ongelma, jota hän ei sano on, että Suomen huoltosuhde on Euroopan huonoin, tuottavuus laahaa ja veroja kiristetään koko ajan, Sinuhe Wallinheimo toteaa.

– Hyvinvointiyhteiskunnan rahoituspohja jo nyt rappiolla.

