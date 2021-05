Sijoittajakonkari HS:lle: Rahan makuuttaminen tulee kalliiksi – huima laskelma

Seppo Saario kehottaa sijoittamaan turvallisesti pörssinoteerattuun indeksirahastoon.

Konkarisijoittaja Seppo Saarion mukaan rahoja ei kannata makuuttaa tilillä. Ne kannattaa sijoittaa tuottamaan, hän sanoo Helsingin Sanomille.

Hänen mielestään talouden hyvästä kehityksestä pääsee parhaiten osalliseksi, kun sijoittaa turvallisesti pörssinoteerattuun indeksirahastoon, jossa riski on hajautettu moneen yhtiöön.

Saario on vaurastunut omilla sijoituksillaan. Hän on kirjoittanut Miten sijoitan pörssiosakkeisiin -menestyskirjan.

Saario korostaa, että Suomessa kehittyy eriarvoisuutta kahdesta syystä: siksi, että suomalaiset eivät osaa sijoittaa varojaan, ja siksi, että poliitikot eivät ymmärrä sijoittamisesta sen vertaa, että he osaisivat säätää eläkevarojen sijoittamista koskevat lait järkeviksi.

Saarion mukaan suomalaiset ovat huonoja sijoittamisessa. Hän antaa esimerkin, jossa kaksi naapurusta kummatkin panevat 10 000 euroa säästöön.

Toinen tallettaa varat korkotalletuksiin kahden prosentin korolla. Toinen sijoittaa varat suomalaisiin pörssiosakkeisiin suoraan ilman välikäsiä.

Helsingin pörssin osingot mukaan lukeva tuottoindeksi on kohonnut 28.12.1990 lähtien luvusta 1 000 lukuun 27 200 eli keskimäärin jokainen sijoitettu euro on nyt 27 euroa. Pääoman kaksinkertaistuminen on kestänyt keskimäärin seitsemän vuotta.

Se tarkoittaa keskimäärin 11 prosentin arvonnousua vuodessa, eli pörssisijoittajan varallisuus on kasvanut merkittävästi enemmän kuin pankkitilillä rahojaan makuuttaneen naapurin.

Vertailu on helppo tehdä myös katsomalla, miten sijoitetut varat olisivat kehittyneet, jos varat olisi sijoittanut pörssinoteerattuun suurten yritysten kursseja seuraavaan OMXH25-indeksiosuusrahastoon, Saario sanoo.

– Kahdenkymmenen vuoden kuluttua korkotalletus on 14 900 euroa ja osakesijoituksen arvo on 80 600 euroa. Kun aikaa on kulunut 30 vuotta korkotallettajalla on 18 100 euron pesämuna, ja osakesijoittajalla 229 000 euron salkku, Saario sanoo HS:lle.

– Tässä on suurin eriarvoisuuden lähde Suomessa.