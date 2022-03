Moskova suunnittelee joukkojen lähettämistä länsirajoille

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kremlissä valmistellaan vastatoimia väitettyyn lännen varustautumiseen.

Venäjän puolustusministeri Sergei Shoigun mukaan Venäjä valmistelee vastatoimia, koska länsimaat väitetysti hyödyntävät Ukrainan sotaa ja varustautuvat Venäjän rajoilla. Shoigu otti asian esiin Venäjän turvallisuusneuvoston kokouksessa.

Shoigu kuvasi asiaa puheenvuorossaan ”vakavaksi” ja pyysi presidentti Vladimir Putinilta hyväksyntää toimenpiteille.

– Pääesikunta on arvioinut toimia, joihin länsi on ryhtynyt vahvistaakseen joukkojaan länsirajojemme lähellä. Uusia yksiköitä saapuu lisää joka päivä. He sijoittuvat ja tämä tapahtuu sitä taustaa vasten, ettei mikään nyt uhkaa heitä, Shoigu perusteli Kremlin tiedotteen mukaan.

Hän väitti lännen yrittävän hyötyä Ukrainan tilanteesta ja pyrkivän täyttämään Venäjän vastaiset raja-alueet joukoilla pitkäksi aikaa.

Sergei Shoigu kertoi Venäjän asevoimien valmistelevan ja toteuttavan paraikaa suunnitelmaa länsirajojen vahvistamiseksi. Tähän liittyy hänen mukaansa uusien aseiden tuomista paikalle sekä taisteluyksiköiden sijoituksia.

Vladimir Putin vastasi puolustusministerille, että asiaa on harkittava erikseen.

– Pyydän teitä valmistelemaan erillisen raportin ja palaamaan asiaan. Teemme lähitulevaisuudessa asianmukaisen päätöksen tämän keskustelun tuloksiin perustuen, Venäjän presidentti totesi.