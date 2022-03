Sergei Lavrov: Pakotteiden laajuus tuli yllätyksenä

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrovin mukaan kukaan ei voinut edes ennakoida länsimaiden asettamien pakotteiden laajuutta. Asiasta kertovat venäläinen Kommersant -lehti ja amerikkalainen uutiskanava NBC.

– Nykyinen mittakaava on hyvin käsittämätön, enkä tiennyt lännen edes harkitsevan tällaista, Lavrov sanoi puheessaan Moskovan valtiollisessa kansainvälisten suhteiden instituutissa.

Kyseessä on tiettävästi ensimmäinen kerta, kun Venäjän ylin johto myöntää lännen pakotteiden voimakkuuden tulleen yllätyksenä.

Lavrov sanoi, että kukaan ei pystynyt ennakoimaan myöskään sitä, että osana pakotteita noin puolet Venäjän keskuspankin yli 600 miljardin Yhdysvaltain dollarin valuuttavarannoista jäädytettiin.

– Se on silkkaa varastamista, ulkoministeri totesi.

