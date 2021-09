Serbia antoi 24 tunnin varoituksen Natolle: Sotajoukot ehkä valmiuteen

Serbian presidentti Aleksandar Vucic vaatii Natoa reagoimaan vuorokauden sisällä, jos Kosovon serbivähemmistöön kohdistuu väkivaltaa maiden välisen kiistan seurauksena.

Hän antoi ymmärtää hallitusta tukevan TV Pink -kanavan haastattelussa, että Serbian joukot voisivat puuttua asiaan aikarajan jälkeen. Alueen tilanne on kiristynyt Kosovon hallituksen asetettua kiellon serbialaisille rekisterikilville vastavetona Serbian vastaaville toimille. Autonomistajat voivat käyttää tilapäisiä kosovolaisia kilpiä.

Maan pohjoisosissa asuvat serbit ovat protestoineet kieltoa vastaan sulkemalla rajanylityspaikkoja. Alueelle on passitettu runsaasti Kosovon poliisin erikoisyksiköitä.

– Odotamme 24 tuntia, että Nato reagoi asiaan. Jos vaino kansaamme kohtaan jatkuu, niin emme tule sallimaan vuosien 1995 ja 2004 tapahtumien toistumista, Vucic sanoi N1-kanavan mukaan.

Presidentti kertoi raivostuneensa Naton ja EU:n edustajien kommenteista sunnuntaina pidetyissä neuvotteluissa. Serbian ilmavoimien hävittäjäkoneet lensivät viikonloppuna Kosovon rajan tuntumassa.

– Eikö Serbialla ole oikeus lennättää helikoptereitaan ja lentokoneitaan maan keskiosissa, Aleksandar Vucic kysyi.

Serbian puolustusministeriö ilmoitti sunnuntaina asettaneensa joitakin armeijan ja poliisin yksiköitä korkeampaan valmiustilaan Kosovon poliisin ”provokaatioiden” vuoksi. EU:n ulkopoliittinen korkea edustaja Josep Borrell on kehottanut vähentämään jännitteitä vetämällä pois Kosovon poliisin erikoisjoukot ja purkamaan maanteille asetettuja esteitä.

LUE MYÖS:

Sotilaskoneet rajan lähellä – Balkanin tilanne kiristyy (VU 27.9.2021)

I spoke to @avucic of #Serbia & @albinkurti of #Kosovo about the need to de-escalate in the north of Kosovo. It's vital both Belgrade & Pristina show restraint & return to dialogue. @NATO_KFOR’s mandate remains to ensure a safe & secure environment & freedom of movement for all.

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) September 26, 2021