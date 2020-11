SDP:n mukaan ISIS on edelleen vakava uhka

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Irakin tilanne voisi kansanedustajan mukaan vaikeutua, jos kansainvälinen tuki Isisin vastaisessa taistelussa vähenee.

SDP:n eduskuntaryhmä puoltaa Suomen osallistumisen jatkamista Irakin turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä myös ensi vuonna. Aiheesta käytiin eduskunnassa maanantaina lähetekeskustelu valtioneuvoston selonteon pohjalta.

− Tilanne Irakissa on muuttunut parempaan suuntaan kansainvälisen Isisin vastaisen koalition perustamisen jälkeen. Vuosi 2017 oli koalitiolle merkkipaalu Irakissa, kun Isis julistettiin sotilaallisesti voitetuksi maassa. Tämä ei kuitenkaan ole tarkoittanut sitä, että Isisin muodostama uhka olisi täysin poistunut, SDP:n kansanedustaja Mika Kari sanoi ryhmäpuheenvuorossa.

Hänen mukaansa Isis muodostaa edelleen vakavan uhan, erityisesti Lähi-idässä.

− On syytä muistaa, että Irakissa on yhä arviolta noin 1,2 miljoonaa maan sisäistä pakolaista ja maan tilanne on edelleen epävakaa. Isisin kaltaiset terroristijärjestöt käyttävät hyväkseen alueen epävakautta yrittäessään vallata uudelleen jalansijaa.

Kansainvälisen tuen ennenaikainen vähentäminen Isisin vastaisessa taistelussa aiheuttaa Mika Karin mukaan riskin Irakin luisumisesta takaisin yhä vaikeampaan tilanteeseen.

− Maan sisäiset konfliktit voivat eskaloituessaan johtaa laajempiin alueellista ja kansainvälistäkin turvallisuutta horjuttaviin seurauksiin.

Suomen osallistuminen OIR-operaatioon tukee Karin mukaan myös kansallisen puolustuskyvyn kehittämistä.

− Kuten selonteossa tuodaan esille, arvokasta kokemusta saadaan sekä joukkojen johtamisesta ja ylläpidosta että toiminnasta vaativissa neuvontatehtävissä kansainvälisessä operaatiossa. Tätäkään puolta ei tule unohtaa.