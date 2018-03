Sauli Niinistön kampanjasta jäi vajaat 300000 euroa hyväntekeväisyyteen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Presidentinvaalin voittajan rahoitusilmoituksen mukaan hän teki 1,2 miljoonan euron vaalikampanjan.

Ensimmäisessä presidentinvaalissa tai niin sanotulla ensimmäisellä kierroksella 28. tammikuuta 2018 valituksi tullut Sauli Niinistö on jättänyt ilmoituksen ehdokkaan vaalirahoituksesta. Niinistö on toinen kahdeksasta presidenttiehdokkaasta, joka ilmoituksen on jättänyt.

Ilmoitus vastaa käytännössä tarkasti jo ennen vaaleja annettua ennakkoilmoitusta.

Nyt annetun ilmoituksen mukaan Sauli Niinistön vaalikampanjan kulut olivat 1 233 642 euroa. Rahoitusta vaalikampanja keräsi 1 528 000 euroa.

Kampanjasta jäi siten vajaat 300 000 euroa. Se on määrä lahjoittaa hyväntekeväisyyteen syrjäytyneiden nuorten auttamiseksi.

Yksityishenkilöiltä Niinistön kampanjalle saatiin tukea noin 748 000 euroa, yrityksiltä noin 525 000 euroa, muilta tahoilta noin 184 000 euroa ja välitettyä tukea noin 70 000 euroa. Puoluerahoitusta ei saatu eikä käytetty.

Erilaiseen vaalimainontaan käytettiin noin 550 000 euroa. Niinistön kampanjan suurin yksittäinen kuluerä olivat vaalitilaisuudet, joihin meni noin 307 000 euroa.

Kaikkiaan 81 nimettyä henkilöä ja 55 yritystä tuki Sauli Niinistön kampanjaa yli 1 500 eurolla. Suurimmat yksittäiset tukisummat olivat 15 000 euron suuruisia. Lahjoittajina oli monia tunnettujakin liike-elämän henkilöitä.

Yksityisyrittäjäin Säätiö tuki kampanjaa 100 000 eurolla ja Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland 55 000 eurolla.

Ilmoitus sisältää myös vapaaehtoisen erittelyn. Siinä todetaan, että ”kampanjan osalta ilmoitetuissa tuloissa on otettu huomioon myös bruttomääräinen kampanjatuotteiden myynti. Bruttomääräinen myynti on ollut kampanjan osalta yhteensä 90 528,06 euroa”.

– Ilmoitettuihin kuluihin on sisällytetty ennen 28.7. (6 kk vaaliaika) toteutuneet kulut, yhteensä 62 054,15 euroa. Presidentinvaalikampanja toteutettiin avoimena kansanliikkeenä valitsijayhdistyksen kautta. Tässä ilmoituksessa on raportoitu Suomi 2024 ry:n ja kampanjaorganisaation kaikki tiedossa olleet tapahtumat sekä kulut. Kampanjaorganisaation määrittelemän toiminnan ulkopuolista, muuta mahdollista samaa ehdokasta tukevaa pienimuotoista toimintaa ei ole mahdollista raportoida, koska sellaisesta ei ole tietoa, erittelyssä todetaan.

Ilmoituksen jättämisen jälkeisistä kuluista vastaa ilmoituksen mukaan Suomi 2024 ry.

– Tällaisia kuluja ovat esimerkiksi tilintarkastajan palkkio sekä mahdolliset tukiyhdistyksen purkamiseen liittyvät kulut. Suomi 2024 ry varautui rahoituksen keräämisessä kahden kierroksen vaaliin. Valinnan ratkettua 1. vaalissa tukiyhdistykseltä jää käyttämättä vaaleihin varattua rahoitusta, erittelyssä selvitetään.

– Suomi 2024 ry:n sääntöjen mukaisesti yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen jäljelle jääneet varat syrjäytyneiden nuorten henkilöiden elinolosuhteiden parantamiseen ja heidän elämänsä tukemiseen. Koska yhdistys on toteuttanut sille sen säännöissä asetetun tarkoituksen, tullaan yhdistys purkamaan lähikuukausien aikana.