Sateita luvassa lähes koko maahan, pohjoisessa tuulee

Tuulivaroitus on annettu Lappiin ja Pohjois-Pohjanmaalle.

Lähes koko maassa tulee sadekuuroja sunnuntaina päivällä, kertoo Ilmatieteen laitos.

Maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Yöllä yksittäisiä sadekuuroja esiintyy lähinnä länsirannikolla. Päivän ylin lämpötila vaihtelee 10-14 asteen välillä. Yöllä lämpötila laskee 4-7 asteeseen, ja alueella esiintyy paikoin hallaa. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Pohjois-Pohjanmaalla tuuli on päivällä puuskaista.

Lapissa on puolipilvistä tai pilvistä. Alueella esiintyy yksittäisiä sadekuuroja, mutta yötä kohti sadekuurot yleistyvät. Päivän lämpötila on 7.11 astetta. Yöllä lämpötila laskee 1-5 asteeseen. Tuuli on puuskaista.

Ilmatieteen laitos on antanut tuulivaroituksen Pohjois-Pohjanmaalle ja Lappiin. Voimakkaan etelätuulen nopeus on puuskissa 15 metriä sekunnissa.