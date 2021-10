Satavuotias SS-mies joutui oikeuteen Saksassa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Keskitysleirin vartija Josef S ei aio vastata syyttäjälle mitään.

Keskitysleirin entinen vartija on joutunut oikeuteen Saksassa. Häntä syytetään avunannosta 3518 ihmisen murhaamiseen Sachsenhausenin leirillä toisen maailmansodan aikana. Sodan päättymisestä on kulunut 76 vuotta, ja vartija on tällä hetkellä 100-vuotias ja täyttää pian 101.

Josef S -niminen SS-vartija oli 21-vuotias, kun hänestä tuli Sachsenhausenin leirin vartija. Nyt häntä syytetään osallisuudesta venäläisten sotavankien ampumiseen ja muiden ihmisten surmaamiseen Zyklon B -kaasulla. Saksan yksityisyydensuojan vuoksi syytetyn koko nimeä ei ole paljastettu.

Asiasta kertovat muun muassa Der Spiegel ja BBC.

Oikeutta käydään Brandenburg an der Havelissa Itä-Saksassa erityisessä vankilan liikuntasaliin rakennetussa oikeussalissa. Josef S saapui oikeuteen rollaattorilla, ja hän suojasi kasvonsa julkisuudelta.

Josef S on asunut Brandenburgin alueella vuosien ajan, ja hän on työskennellyt lukkoseppänä. Hänen oikeusavustajansa toteaa, ettei syytetty aio vastata millään tavoin häntä vastaan nostettuihin syytteisiin.

Syyttäjän mukaan murhat tapahtuivat vuosina 1941–1945. Hän toteaa, että Josef S osallistui niihin tietoisesti ja tarkoituksella.

Oikeudenkäyntiin osallistuu Sachsenhausenista selvinneitä ihmisiä. 100-vuotias Leon Schwarzenbaum sanoo, että kyseessä on viimeinen oikeudenkäynti, jonka hän käy läpi. Hän sanoo hakevansa oikeutta murhatuille läheisilleen ja ystävilleen.