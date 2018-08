Sari Sarkomaa: Yksikin suojatiekaahari on liikaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustaja toivoo, että ”suojatietörttöilijät” pidetään kurissa.

Kansanedustaja Sari Sarkomaa (kok.) kehottaa kaikkia aikuisia terävöittämään liikennekäyttäytymistään. Sarkomaa muistuttaa koulujen alun alla, että lasten tarkkaavaisuus herpaantuu liikenteessä hyvin helposti.

– Lapsi ei kykene hahmottamaan liikennettä samalla lailla kuin aikuinen, kansanedustaja kirjoittaa mielipidekirjoituksessaan.

Sarkomaata huolettaa liikenteen vähältä piti -tilanteet esimerkiksi suojateiden läheisyydessä. Kansanedustaja toteaa, että lapsille on vaikeaa opettaa liikennesääntöjen lisäksi varomaan sitä, että kaikki eivät yhteisiä sääntöjä noudata.

– Käsittämättömän usein autoilijat painavat kaasua, vaikka viereisellä kaistalla on toinen auto pysähtynyt päästämään suojatielle astuneen jalankulkijan tien yli. Yksikin suojatiekaahari on liikaa.

Sarkomaa toivookin, että liikennesääntöjen noudattamisen lisäksi on tärkeää pysyä tarkkaavaisena liikenteessä.

– Tarkkaamattomuus liikenteessä on valitettavan yleinen ilmiö, jonka kitkeminen on kaikkien etu. Yhä useamman autoilijan mutta myös jalankulkijoiden, lasten ja aikuisten, huomio on enemmän puhelimessa kuin liikenteessä, kansanedustaja harmittelee.