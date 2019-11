Sari Essayah HS:lle: Suvaitsevaiset eivät siedä ”väärää”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kristillisdemokraattien puheenjohtajan mukaan sananvapaus on uhattuna.

Sanan- ja uskonnonvapaus ovat Suomessa uhattuna, jos ihmiset eivät herää kehitykseen, kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah toteaa Helsingin Sanomien haastattelussa.

Hänen mukaansa ”suvaitsevaisto” pyrkii jatkuvasti määrittelemään, mitä ja millä tavalla toiset saavat puhua.

– On tämä nykyinen keskusteluilmapiiri, joka hyvin huonosti sietää lainausmerkeissä sanottuna suvaitsevaiston mielestä vääriä linjauksia, Sari Essayah toteaa.

Hän kysyy ovatko suvaitsevaisia lopulta ne, jotka suvaitsevat erilaisia näkemyksiä vai ne, jotka eivät hyväksy.

– Minulle suvaitsevaisuus on aina ollut sitä, että suvaitset omasta näkökulmastasi poikkeavia näkemyksiä etkä lähde määrittelemään, milloin muut ovat suvaitsevaisia, Sari Essayah toteaa.

Valtakunnansyyttäjä on määrännyt esitutkinnan kristillisdemokraattien kansanedustajan ja entisen ministerin Päivi Räsäsen vuonna 2004 kirjoittamasta pamfletista. Valtakunnansyyttäjän mukaan on syytä epäillä, että Räsänen on kirjoituksellaan ”Mieheksi ja naiseksi hän heidät loi” halventanut homoseksuaaleja ihmisarvoa alentavalla tavalla ja syyllistynyt kiihottamiseen kansanryhmää vastaan.

Sari Essayah puolustaa HS:n haastattelussa puoluetoveriaan. Hän huomauttaa, että pykälä kiihottamisesta kansanryhmää vastaan tuli nykymuotoisena rikoslakiin 2011.

– Takautuvuutta valtakunnansovittelija on perustellut sillä, että rikoksen tekoaika olisi niin pitkä kuin kirjoitus on saatavilla. Miten kaikki materiaali, joka ei sovellu nykyaikaan, edes poistettaisiin internetistä tai muualta?

Essayahin mukaan tämä muistuttaisi jo ”historian synkkien hetkien kirjarovioita”. Kristillisdemokraattien puheenjohtajan mukaan Räsäsellä on myös täysi oikeus ottaa kantaa oman kirkkokuntansa opilliseen keskusteluun.