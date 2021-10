”Sanna Marinin olisi hyvä opiskella lisää johtamisen perusteista”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustaja on huolestunut hallituksen johtajuuden puutteesta.

– En voi käsittää pääministeri Sanna Marinin (sd.) toimintaa kulttuurileikkausasiassa. Kulttuuriministeri (Antti) Kurvinen (kesk.) on toiminut täsmälleen kuten hänen ministerivastuunsa edellyttää ja tiedottanut kulttuurialaa hyvissä ajoin hallituksen yhdessä sopimista leikkauksista. Nyt kun kritiikki on yltynyt pääministerin Kesärannassa järjestämien kulttuuribileiden jälkeen, ilmoittaa pääministeri yhtäkkiä puoleensa haluavan perua kaikki jo sovitut leikkaukset ja yrittää työntää kulttuuriministeriä bussin alle tässä asiassa, kansanedustaja Mikko Kärnä (kesk.) toteaa.

– Ei hyvä johtaja toimi tällä tavalla, vaan tukee alaistensa työtä vaikeissakin asioissa. Sanna Marinin olisi hyvä opiskella hivenen lisää johtamisen perusteista. Ei pääministeri ole mikään paikallispoliitikko, vaan hallituksen kantava voima, jonka on pidettävä se kasassa ja tuettava omia ministereitään, hän jatkaa.

Kärnä hämmästelee myös tapaa, jolla vaatimukset kulttuurileikkausten perumisesta nostettiin julkisuuteen.

– Hallituksessa tehdään päätöksiä hallituksen kesken ja näin on juuri toimittu. On hyvin ummehtunutta ajatella, että jostain leikkausten perumisesta sovittaisiin muka Kesärannan saunalla pääministerin, eduskunnan pop-kerhon puheenjohtajan ja valikoitujen kulttuurialan toimijoiden kesken. Tuohan on tuollaista hyvätoverimeininkiä, joka ei kyllä suomalaiseen politiikkaan enää 2020-luvulla kuulu. Ei näin, Kärnä toteaa tiedotteessaan.