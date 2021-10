Saksassa pelätään ”megainflaatiota”

Euroalueella hinnat nousivat syyskuussa 3,4 prosenttia, mutta Saksassa selvästi enemmän.

Saksan inflaatio kiihtyi syyskuussa 4,1 prosenttiin, kertoo maan tilastoviranomainen. Lukema on korkein 28 vuoteen maassa, jossa perinteisesti on pelätty inflaatiota. Joulukuussa 1993 inflaatio oli Saksassa 4,3 prosenttia.

Erityisen paljon on noussut energian hinta, jossa inflaatioluku yltää 14,3 prosenttiin. Ruoan hinta on noussut 4,9 prosenttia. Palveluiden kallistuminen on ollut maltillisempaa, ja alan inflaatiolukema on 2,5 prosenttia. Inflaatio kiihdyttää lisäksi se, että Saksassa on päättynyt väliaikainen arvonlisäveron alennus.

Laajalevikkinen Bild-lehti uutisoi asiasta näin: ”megainflaatio syö rahamme”.

Saksan keskuspankki on todennut, että inflaatio saattaa nousta tänä vuonna 5 prosenttiin, ennen kuin se ensi vuonna alkaa jälleen laskea. Myös saksalaisen Commerzbankin Jörg Krämer pääekonomisti ennustaa, että inflaatio kiihtyy edelleen.

– Pahin on vielä edessä. Pitkällä aikavälillä ennustamme inflaatiosta ongelmaa sekä Saksalle että koko euroalueelle, Krämer sanoo Financial Times -lehdelle.

Hinnat ovat nousseet muuallakin EU:ssa. Espanjassa inflaatio nousi korkeimmilleen 13 vuoteen ja oli syyskuussa 4 prosenttia. Ranskassa lukema jäi pelättyä matalammaksi mutta oli silti 2,7 prosenttia.

Koko euroalueen inflaatio oli syyskuussa 3,4 prosenttia, kertoo Eurostat. Tämä johtuu ennen kaikkea energiasta, jonka hinta nousi syyskuussa yli 17 prosenttia.