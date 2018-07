Saksan sisäministeri hehkutti 69 palautusta – yksi teki itsemurhan

Tiukasta turvapaikkalinjastaan tunnettua Saksan CSU-puolueen sisäministeri Horst Seehoferia on arvosteltu 23-vuotiaan turvapaikanhakijan itsemurhan jälkeen.

Saksa palautti 4. heinäkuuta 69 kielteisen turvapaikkapäätöksen saanutta turvapaikanhakijaa Afganistaniin. Seehofer hehkutti toimenpidettä, joka toteutettiin hänen 69-vuotispäivänään.

– Tasan 69 henkilöä vietiin takaisin Afganistaniin, kun täytin 69 vuotta. En kuitenkaan käskenyt tekemään näin, Seehofer vitsaili tiistaina.

The Local -lehden mukaan yksi palautetuista oli tehnyt itsemurhan tilapäisessä majoituskeskuksessa. Hän oli ollut matkalla läntisen Afganistanin Heratiin.

Mies oli ehtinyt asua Saksassa kahdeksan vuotta ennen palautustaan. Seehofer totesi seuraavana päivänä, että miehen kuolema oli ”hyvin valitettavaa”.

– Meidän tulisi suhtautua siihen faktojen mukaisesti ja kunnioittavalla tavalla, hän jatkoi.

Tapaus herätti voimakasta arvostelua oppositiopuolueilta. Vasemmiston die Linke -puolueen Jan Korte kehotti Seehoferia eroamaan. FDP-puolueen Gyde Jensen totesi, että Seehofer on soveltumaton hoitamaan tehtäviään.

Saksa on palauttanut tämän vuoden aikana yhteensä 148 henkilöä Afganistaniin. Tahdin on arvioitu kiihtyvän, sillä liittokansleri Angela Merkelin johtama hallitus pääsi viime viikolla sopuun maahanmuuttopolitiikan tiukennuksista.

German Interior Minister Horst Seehofer is under pressure to resign over the suicide of a deported Afghan asylum seeker. https://t.co/Vakmh5QOZv pic.twitter.com/pi5xgnVSIB

— RFE/RL (@RFERL) July 12, 2018