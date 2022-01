Saksan liittokansleri haluaa parantaa suhteita Venäjään

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Olaf Scholz aikoo tavata Vladimir Putinin tammikuussa.

Saksan liittokansleri Olaf Scholz hakee ”uutta alkua” maan Venäjän-suhteissa. Hän keskusteli puhelimitse Venäjän presidentti Vladimir Putinin kanssa ennen joulua. Heidän on määrä tavata tammikuun aikana, kertoo saksalaislehti Bild. Scholzin avustaja tapaa tällä viikolla Venäjän- ja Ranskan-kollegansa.

Saksan hallitusta jakaa maan suhde Venäjään. Vihreitä edustava ulkoministeri Annalena Baerbock on vaatinut kovia toimia Venäjää vastaan siinä tapauksessa, että Venäjä hyökkää Ukrainaan. Vihreitä edustava talousministeri Robert Habeck on puolestaan todennut, että Itämeren pohjaan rakennettu kaasuputki Nord Stream 2 oli geopoliittinen virhe. Saksan vihreät ovat todenneet, että Venäjän viimeaikaisten uhkavaatimusten vuoksi kaasuputkea ei ehkä pidä ottaa käyttöön.

Sosiaalidemokraatteja edustava Scholz puolestaan on ilmaissut tukensa Nord Stream 2 -putkelle. Hänen mukaansa kaasuputki on yksityisen sektorin hanke eikä sitä pidä politisoida.

Scholz haluaakin ottaa Venäjää koskevat asiat pois ulkoministeri Baerbockin salkusta ja siirtää ne itselleen. Hänen mukaansa Venäjä-suhteet ovat ”Chefsache” eli pääministerille kuuluva asia.

Myös ydinvoima jakaa Saksan hallitusta, vaikka kaikki hallituspuolueet vastustavatkin sitä. Scholz on kuitenkin todennut, ettei Saksa osallistu Itävallan suunnitelmiin haastaa EU-komissio oikeuteen ydinvoiman takia.

EU-komissio aikoo linjata, että ydinvoima luetaan kestäväksi energiamuodoksi EU:n taksonomia-asetuksessa, joka koskee kestävää rahoitusta. Scholzin mukaan EU-komissiolla on lailliset perusteet linjaukselleen. Saksan vihreät puolestaan vastustavat komission linjausta jyrkästi ja katsovat, että ydinvoima on ”kaukana kestävästä”. Saksan mukaan maakaasu kuitenkin on kestävää.