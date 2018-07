Lyypekin veitsi-isku ei poliittinen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Bussimatkustajien kimppuun keittiöveitsellä kimppuun käynyt kärsi isänsä mukaan vainoharhoista.

Saksalaislehti Der Spiegel kertoo, ettei Lyypekistä Travemündeen matkalla olleen bussin matkustajia puukottaneen miehen motiivi ole terroristinen tai poliittinen. Lehdelle puhunut hyökkääjän isä sanoo, että hänen poikansa syytti naapureitaan vainoamisesta ja seinän läpi säteilyttämisestä.

– Hän puhui aina, että hänen kehoaan polttaa, ja että he haluavat tuhota hänen silmänsä, sanoi hyökkääjän isä.

Pidätetty hyökkääjä on 34-vuotias lyypekiläismies nimeltään Ali D, joka on syntynyt Iranissa ja muuttanut Saksaan perheensä kanssa kuusivuotiaana. Hänellä on jäänyt aikanaan lukio kesken, mutta palvellut Saksan liittoarmeijassa, Bundeswehrissä.

Isänsä mukaan viime aikoina hän on ollut työtön. Lisäksi taustalla on huoltajuusriita, eikä hyökkäjä ollut nähnyt tytärtään aikoihin.

– Sen takia hän oli turhautunut ja järkyttynyt, kertoi puukottajan isä.

Travemündeen matkalla olleen bussin nro 30 tapahtumat eivät ole vielä tarkkaan selvillä.

Silminnäkijöiden mukaan olemukseltaan nuhjuinen, talvitakkiin pukeutunut mies yritti sytyttää bussin takaosan tuleen. Tämän jälkeen hän alkoi sattumanvaraisesti lyödä 13 cm pitkällä keittiöveitseillä kanssamatkustajiaan.

Kuljettaja avasi linja-auton ovet, jolloin matkustajat pääsivät pakenemaan. Paikalle saapunut poliisi otti tekijän kiinni paikan päältä. Mies on tarkoitus vangita tänään lauantaiaamuna törkeästä pahoinpitelystä ja törkeästä tuhopolton yrityksestä.

Hyökkäyksessä haavoittui 10 ihmistä, joista kolme vakavasti.