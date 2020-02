Sähköntuotannon päästöt lähes puolittuivat alkuvuodesta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Syynä ovat tuulivoiman osuuden kasvu, teollisuuden vähentynyt tuotanto ja lämmin sää.

Energiateollisuus ry:n tammikuun sähkötilastot osoittavat, että sähkön kulutus ja päästöt ovat vähentyneet tuntuvasti. Kulutus on nyt 14 prosenttia alemmalla tasolla kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana.

Talven lämpöaalto vaikuttaa päästöihin suhteellisesti jopa enemmän kuin kulutukseen. Vuositasolla päästöt ovat vähentyneet viime vuoden tammikuuhun verrattuna noin 30 prosenttia.

Tammikuiden keskinäisessä vertailussa vuoden 2020 tammikuun päästöt ovat alustavien laskelmien mukaan jopa 47 prosenttia alhaisemmat kuin tammikuussa 2019.

– Vuoden 2019 aikana sähkön tuotannon päästöt vähenivät muutenkin reippaasti, yhteensä 23 prosenttia. Tammikuita vertailtaessa puhutaan kyllä kahdesta ääripäästä. Vuoden 2019 tammikuussa sähköä käytettiin enemmän kuin koskaan aikaisemmin, vuoden 2020 tammikuu taas on historian lämpimimpiä, sanoo energiateollisuuden tuotantoyksikön johtaja Jari Kostama.

Teollisuuden tuotantoa painavat hänen mukaansa matalasuhdanteen lisäksi lakot, joilla on oma vaikutuksensa tuotantovolyymiin. Suurempi vaikutus päästöjen hetkelliseen vähenemiseen on kuitenkin sillä, että sähköä tuotetaan lämmön sivutuotteena varsinkin talvikaudella, ja sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitokset ovat tänä talvena olleet normaalia vähemmän käytössä.

Päästöt olisivat laskeneet vieläkin enemmän, jos hakkeen ja muun metsäpolttoaineen saatavuus olisi parempi.

Kostaman mukaan tuulisuus on lisännyt tuulisähkön tuotantoa jopa niin, että sähkön hinta on painunut lähelle nollaa, kerran jopa miinukselle. Toinen tuulisähkön tuotantoa lisäävä tekijä on ollut uusien tuulivoimaloiden valmistuminen. Vuoden 2019 aikana käyttöön otetut uudet tuulivoimalat valmistuivat syksyllä ja eivät siis olleet mukana viime vuoden tammikuun tuotantotilastoissa.

Tuulivoiman lisäys on vuositasolla ollut 12 prosenttia, vuoden 2020 tammikuun tuulisähkön tuotanto oli yli kaksinkertainen edellisen vuoden tammikuuhun verrattuna.

Vähäinen sähkönkulutus on vähentänyt sähkön nettotuontia muista maista. Laskua on vuosien 2019 ja 2020 tammikuiden välisessä vertailussa 40 prosenttia.