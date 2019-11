Sääntelyn maailmanennätys? Pakollisille latauspaikoille tyrmäys

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomuksen Sinuhe Wallinheimo vaatii hallitukselta suhteellisuuden tajua.

Kokoomuksen kansanedustaja Sinuhe Wallinheimon mukaan hallituksen suunnitelma sähköautojen latauspistokkeiden säätämisestä pakollisiksi tulee kalliiksi ja voi pahimmillaan vähentää muiden ilmastoystävällisten investointien tekemistä. Hän ruotii latauspaikkaesitystä Twitterissä julkaisemassaan Normiperjantai-videossa (alla).

– Yrittääkö tämä hallitus tehdä normien kiristämisessä uuden maailmanennätyksen? Jotain suhteellisuuden tajua näihin hallituksen hommiin, Wallinheimo toteaa.

Lakiesityksen mukaan kaikkiin muussa kuin asuinkäytössä oleviin rakennuksiin, joissa on yli 20 pysäköintipaikkaa, täytyisi asentaa sähköautojen latauspiste vähintään 10 prosenttiin pysäköintipaikoista vuoteen 2025 mennessä.

– Ja nämähän kuulemma hallituksen mukaan hoituvat tonnilla per latauspiste. Lausuntokierros päättyi viime viikolla, ja kritiikkiä on totisesti tullut. Hallituksen esitys latauspisteiden määrästä on kuulemma ylimitoitettu ja alihinnoiteltu, Sinuhe Wallinheimo sanoo.

– Työpaikoille, kaupoille, sairaaloille, kouluille tulisi kymmeniä tuhansia latauspisteitä, ja yksi piste maksaisi muuten 5 000 euroa. Ei tonnia. Hyvä hallitus, älkää ampuko taas itseänne jalkaan muuta Eurooppaa tiukemmalla normien kiristämisellä, hän jatkaa.

Sinuhe Wallinheimon mukaan Suomen 4 000 sähköautoa eivät tarvitse kymmeniätuhansia uusia latauspisteitä.

– Varsinkin kun kustannukset tästä olisivat satoja miljoonia yrityksille ja kuluttajille.

