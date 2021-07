Sää jakaa pian Suomen kahtia: Tänne sadetta, toisille aurinkoa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sininen väri hallitsee sääkarttoja.

Ensi viikon sää jakaa Suomen kahtia, sääpalvelu Forecan meteorologi Joanna Rinne paljastaa.

Jakolinja kulkee Euroopan keskipitkien sääennusteiden laitoksen ECMWF:n sekä paikallisennusteiden mukaan Itä- ja Länsi-Suomen välillä. Idässä sää jatkuu sateisena ja hyvinkin kosteana, kun taas Länsi-Suomessa sademäärä jää jopa hieman vuodenajan keskiarvoa alhaisemmaksi.

– Selitys erikoiselle kuviolle löytyy päivittäissääkartoilta, jotka näyttävät sadealueiden liikkeet päivä päivältä. Niiden mukaan ensi viikon alussa Itä-Suomen yli vyöryy erittäin runsassateinen sadealue kohti pohjoista. Sadealue liittyy matalapaineen keskukseen, joka saattaa sateiden lisäksi tuoda itään ja pohjoiseen hyvinkin voimakkaita puuskatuulia, Forecan meteorologi Joanna Rinne kertoo sääpalvelun blogissa.

Myös lämpötilat ovat matalat.

– Lämpötilan kuukausiennusteen hallitseva väri ensi viikolle on sininen. Viikon keskilämpötila on selvästi vuodenajan keskiarvoa alhaisempi Suomessa ja lähes koko Euroopassa. Ainoastaan kaakkoisessa Euroopassa viikko on kokonaisuudessaan vuodenaikaan nähden lämmin.

Elokuun toinen viikko on tasaisen sateinen koko Suomessa. Lämpötilan osalta palataan kuitenkin keskiarvon tuntumaan, joten ensi viikon viileys kestää vain hetken.

Elokuun kolmannelle viikolle odotetaan puolestaan kuivempaa säätä.

