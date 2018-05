Ruotsin vankiloissa radikalisoidutaan, ongelma pahenee

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Viranomaiset seuraavat 80 riskivankia.

Ruotsi on kouluttanut vankilahenkilökuntaansa puuttumaan radikalisoitumiseen. Tällä hetkellä seurannassa on noin 80 henkilöä, joiden katsotaan olevan väkivaltaisen radikalisoitumisen vaarassa. Heistä 65 on islamisteja ja viitisentoista kuuluu äärivasemmistoon tai -oikeistoon.

Ongelman odotetaan SVT:n mukaan pahenevan, kun Ruotsiin palaa lisää väkeä ”islamistisesta ympäristöstä”.

Tilanteeseen on pyritty reagoimaan kouluttamalla vankiloiden henkilökuntaa puuttumaan radikalisoitumiseen. Ruotsin vankeinhoitolaitoksen apulaisjohtaja Niklas Bellströmin mukaan viime vuosien koulutushankkeilla on saavutettu hyviä tuloksia.

– Väkivaltaisiin radikaaleihin voi myös vaikuttaa, hän toteaa.

Radikalisoitumisvaarassa oleviin vankeihin pyritään luomaan yhteys ja heidän kanssaan keskustellaan.

Vankilaradikalisoitumiseen herättiin Ruotsissa Pariisin ja Kööpenhaminan vuoden 2015 terrori-iskujen jälkeen. Kööpenhaminassa kahdessa iskussa kaksi ihmistä surmannut ja viittä haavoittanut Omar El-Hussein oli radikalisoitunut islamisti ja vapautunut vankilasta vain kaksi viikkoa ennen veritekojaan.

Viranomaisten mukaan vankilat ovat otollisia paikkoja radikalisoinnille ja yrityksiä tapahtuu runsaasti.

– Monet vangeista on tuomittu väkivaltarikoksista ja heillä on alentunut kynnys käyttää väkivaltaa. Tätä radikaalit voivat hyödyntää, Ruotsin turvallisuuspoliisin asiantuntija Ahn-Za Hägström toteaa.

Niklas Bellström uskoo väkivaltaisen radikalisoitumisen lisääntyvän. Hänen mukaansa vankilaradikaalien määrä ei tule kuitenkaan kasvamaan muun kuin sen kautta, että vankiloihin päätyy lisää jo valmiiksi radikalisoituneita rikollisia.