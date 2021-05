Ruotsi lahjoittaa miljoona koronarokotetta

Ruotsi aikoo lahjoittaa miljoona koronarokotetta kansainväliselle Covax-hankkeelle, uutisoi SVT. Hankkeen tavoitteena on toimittaa rokotteita ilmaiseksi köyhemmille maille. Lahjoitus ei tule vaikuttamaan Ruotsin omaan rokotustahtiin, vakuuttaa rokotekoordinaattori Richard Bergström.

– Näemme kuinka pandemia iskee koko maailmaan. Ihmisiä kuolee, köyhyys leviää ja lapset eivät ole koulussa. Meidän on tehtävä kaikkemme tämän pandemian torjumiseksi, ja taisteltava sitä vastaan maailmanlaajuisesti, kehitysministeri Per Olsson Fridh sanoo SVT:n haastattelussa.

Vielä ei ole tiedossa, mitkä maat Ruotsin luovuttamia AstraZeneca-rokotteita saavat.

Rokotekoordinaattori Bergströmin mukaan Ruotsi tulee lähiaikoina vastaanottamaan tarpeeksi rokotteita oman väestönsä rokottamiseksi.

Ruotsin entinen pää- ja ulkoministeri Carl Bildt hehkuttaa päätöstä. Bildt toimii Maailman terveysjärjestö WHO:n erikoisslähettiläänä.

– Erittäin hieno aloite Per Olsson Fridhiltä, ja toivottavasti muut maat seuraavat perässä, Bildt kirjoitti Twitterissä maanantaina.

