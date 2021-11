Rokotevalmistaja: Käänteeseen voidaan vastata kolmella eri tavalla

Rokotevalmistaja Moderna kertoo valmistautuvansa koronaviruksen omikron-muunnoksen torjumiseen. Yhtiö kokeilee parhaillaan kolmea eri vaihtoehtoa, joista osa perustuu jo olemassaoleviin tehosteannoksiin.

– Hiljattain havaitussa omikron-variantissa on myös deltamuunnoksesta löytyviä mutaatioita, joiden uskotaan olevan yhteydessä korkeampaan tartuttavuuteen. Siinä on beeta- ja deltakannoissa löytyviä mutaatioita, jotka voivat väistää aiemmin muodostunutta immmuniteettia. Tämä yhdistelmä voi vauhdittaa infektioiden ja rokotteiden luoman suojan hiipumista, Moderna toteaa tiedotteessa.

Ensimmäisenä vaihtoehtona on käyttää suurempaa eli sadan mikrogramman annosta Modernan mRNA-rokotteen nykyisestä tehosteesta. Aiempien testien perusteella se antaa erittäin hyvän suojan kaikkia muita koronaviruksen kantoja vastaan, ja tehoa omikronia vastaan kokeillaan nopealla aikataululla.

Moderna aloitti aiemmin tutkimukset uudella monivalenttisella tehosteella, jossa oli ennakoitu omikron-variantin kaltaisia mutaatioita. Samanlaisia muutoksia havaittiin beetamuunnoksen kohdalla. Kahta eri annoskokoa on tutkittu yhteensä lähes 900 koehenkilöllä.

Yhtiö kertoo lisäksi aloittavansa nopealla aikataululla erityisesti omikronia vastaan suunnitellun tehosteannoksen kehitystyön. Kliiniset kokeet voitaisiin aloittaa kahden tai kolmen kuukauden sisällä.

– Olemme sanoneet pandemian alusta lähtien, että viruksen kehittymiseen on reagoitava ennakoiden. Omikron-variantin mutaatiot ovat huolestuttavia, joten olemme jo useiden päivien ajan toimineet strategiamme mukaisesti ja vastataksemme mahdollisimman nopeasti variantin ilmaantumiseen, Moderna toteaa.

