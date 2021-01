Rokotejohtaja Ylelle: Tahti on hieman kivulias

Mika Rämetin mukaan rokotteiden saatavuus on iso ongelma.

Euroopan unionin komissio antoi tällä viikolla Modernan koronarokotteelle myyntiluvan. Rokotetutkimuskeskuksen johtaja Mika Rämet arvioi Ylelle, että Suomen rokotustahtiin se ei heti vaikuta.

– Yhdysvaltojen liittovaltio on voimakkaasti tukenut (Modernan) rokotteen kehittämistä. Se selittää, miksi sitä menee alkuvaiheessa eniten Yhdysvaltoihin. Kun sitä alkaa tulemaan meille, se helpottaa saatavuutta, mutta isossa kuvassa lähikuukausina se ei tule ratkaisemaan saatavuutta, Rämet sanoo.

Pfizerin jälkeen Moderna on toinen EU:ssa hyväksytty rokote. Asiantuntijoiden mukaan markkinoille tarvitaan muitakin, jotta laajat rokotukset saadaan käyntiin. Verkkainen rokotustahti on herättänyt keskustelua Suomessakin.

– Kaikilla rokotteilla on hyvin suuri kysyntä. Saatavuus ei dramaattisesti lähiviikkoina parane, jolloin se tahti on hieman kivulias. Minulla on vahva usko, että rokottaminen järjestyy, kunhan rokotteita on riittävästi. Massarokottaminen vaatii, että on massoittain rokotteita, Rämet sanoo.

– Että päästään normaaliin kesään, se vaatii sen, että näiden kahden jo hyväksytyn rokotteen lisäksi hyväksytään kolmas ja mielellään neljäskin rokote, jotta saatavuusongelma päästään ratkaisemaan.

Seuraavana unionissa mahdollisesti hyväksytään AstraZenecan rokote, jota on annettu jo esimerkiksi Isossa-Britanniassa. Euroopan lääkevirasto on ottanut niin sanottuun rullaavaan arviointiin myös Johnson&Johnsonin rokotetteen.

EU haluaa tutkia rokotteiden tehon ja haittavaikutukset perinpohjaisesti ennen myyntiluvan myöntämistä.