Rock-konserttien suosio on kasvanut valtavasti

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tekno, hip hop ja heavy metal saavat yhä useamman suomalaisen innostumaan.

Suomalaisista 10 vuotta täyttäneistä kävi viime vuonna 83 prosenttia ainakin yhdessä kulttuuritilaisuudessa. Vähiten käytiin Tilastokeskuksen mukaan oopperassa.

Eniten kasvua on tapahtunut pop- tai rock-konserteissa käynneissä, ja myös joulukonserteissa käymisestä on tullut selvästi entistä suositumpaa. Klassisen musiikin konserteissa käyminen on vakaata, mutta ei enää aivan yhtä suosittua kuin 1980-luvun alussa.

Tekno- ja hip hop- konserteissa käyminen on kuusin- tai seitsenkertaistunut ja heavy metal -konserteissa käyminen nelinkertaistunut puolessatoista vuosikymmenessä.

Kirjoittamisen harrastaminen on vähentynyt. Erityisesti perinteisten kirjeiden kirjoittaminen on romahtanut kaikissa väestöryhmissä.

Suosituin kirjoittamisen muoto on päiväkirjan kirjoittaminen. Sekin on kuitenkin vähentynyt niin, että päiväkirjaa pitää tällä hetkellä noin joka kymmenes, kun vielä 2000-luvun alussa päiväkirjaa kirjoitti neljännes 10 vuotta täyttäneestä väestöstä.

Kirjoittamisen harrastaminen ei myöskään ole ainakaan pitkien tekstien osalta siirtynyt verkkoon. Blogeja kirjoitti 10 vuotta täyttäneestä väestöstä vain kaksi prosenttia.