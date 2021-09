Risto Murto Suomenmaassa: Elvytyspaketti ei jää ainutkertaiseksi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Talouskonservatismi on Varman johtajan mukaan kokenut pistetappion.

EU:n elvytyspaketti jää tuskin ainutkertaiseksi, epäilee Työeläkeyhtiö Varman toimitusjohtaja Risto Murto. Hän arvioi koronapandemian vaikutusta EU:n kehitykseen Suomenmaan haastattelussa.

Unionin pysyvää yhteisvelkaa ei ole välittömästi luvassa, mutta Murto uskoo integraation syventyvän jälleen seuraavien kriisien yhteydessä.

– Nyt on rakennettu instrumentti, josta tulee väistämättä pitkäaikainen velan pituuden kautta, ja joka on looginen EU:n kannalta. Tämä dynamiikka ohjaa myös siihen, ettei siitä tule kertaluontoista. Se on valmiina seuraavassa kriisissä, Murto sanoo.

Eläkejohtaja peräänkuuluttaa nyt laadukkaampaa suomalaista EU-keskustelua. Elvytyspaketista keskustellessa suomalaiset olivat Murron mukaan ”pihalla”, ja nopeasti edenneet keskustelu ja päätöksenteko tulivat yllätyksinä.

–On riski, että keskustelu on näin sisäänpäin kääntynyttä. Ei pitäisi antaa oman keskustelun hämätä, mitä EU:ssa muuten ajatellaan ja mitä Euroopassa tapahtuu. Juna menee aivan muualla kuin siinä, mitä suomalaisesta keskustelusta voisi ymmärtää, ja se kannattaa tiedostaa, hän sanoo.

Suomalaisten on esimerkiksi hyvä tiedostaa Britannian EU-eron vaikutus unioniin, sillä britit tuskin olisivat EU-tason elvytyspakettia hyväksyneet, Murto sanoo.

Poliitikkojen on myös voitava kertoa äänestäjille, minkälaisia ratkaisuja on tulevaisuudessa odotettavissa, Murto toteaa.

Paluuta entisiin velka- ja alijäämäsääntöihin tuskin on luvassa, Murto arvioi. Pandemia on kiistämättä muuttanut suhtautumista velkaan.

– Se on hyvin konkreettinen asia myös suomalaisessa talouspolitiikassa. Olen itse sanonut niin, että suomalainen perinteinen talouskonservatismi koki ylivoimaisen pistetappion, enkä usko, että se palautuu herkästi siihen, mistä lähdettiin.