Riita repesi yritystuista – Mauri Pekkarinen: Haastan sinut milloin tahansa

Varapuhemies puolustaa yritystukityöryhmän työtä.

– Kun olet tuollaisessa tehtävässä, olisi luullut, että ensin odotat, mitä esitetään ja haukkuisit sitten. Haastan sinut milloin tahansa mittelöön yritystuista ja mieluusti niin, että taustasi edustajat ovat paikalla, eduskunnan varapuhemies Mauri Pekkarinen tviittaa.

Pekkarinen vastaa Hypo-konsernin toimitusjohtaja Ari Paunalle. Pauna totesi, että Pekkarisen ja kumppanien tulisi katsoa peiliin. Hän jakoi tviittinsä saatteeksi kokoomuksen kansanedustajan Juhana Vartiaisen tviitin.

– Politiikassa on pakko tottua pienenpieniin askeliin ja iloita pikkiriikkisestäkin edistyksestä – mutta 60 miljoonaa on jo vähäpätöisyydessään loukkaus valistunutta kansalaista kohtaan. Tukia on siis yli 4 mrd, valtaosa turhaa tai vahingollista, Vartiainen kirjoitti.

Hän viittasi yritystukien uudistusta pohtivan työryhmän tulevaan esitykseen. Mauri Pekkarisen johtaman työryhmän on kerrottu aikovan esittää 60 miljoonan leikkausta tukiin.

Ari Pauna kysyy, haluaako Pekkarinen haastaa hänet vai Juhana Vartiaisen.

– Jos minut, niin puhutaan samalla #kaupungistumisesta, aluetuista, maataloustuista ja asumistuista. Tuon mielelläni mukaan markkinaehtoisen kv-sidonnaisen rahoituksen näkökulman, Pauna sanoo.

– Mitä sinä minulle kaupunkilaiselle tarinoit esim kaupungistumisesta tai aluetuista. Pysy nyt siinä mistä sinulle kommentoin. Noistakin muistakin mainitsemistasi toki voidaan keskustella, Pekkarinen vastaa.

