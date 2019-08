Ranskan presidentti jakoi feikkikuvaa Amazonin paloista

Runsaasti huomiota saaneet Brasilian metsäpalot ovat herättäneet raivokkaita reaktioita. Moni on samalla lipsunut pois faktojen maailmasta, huomauttavat muun muassa New York Post ja Mother Jones.

Ranskan presidentti Emmanuel Macronin kerrotaan tuoreita paloja kauhistellessaan julkaisseen kuvan, joka todellisuudessa on otettu vuonna 2003.

– Talomme on tulessa. Kirjaimellisesti. Amazonin sademetsä — keuhkot, jotka tuottavat 20 prosenttia planeettamme hapesta — ovat tulessa. Se on kansainvälinen kriisi, Emmanuel Macron kirjoitti dramaattisen kuvan yhteyteen.

Jalkapalloilija Cristiano Ronaldo julkaisi sosiaalisessa mediassa Amazon-kuvan vuodelta 2013.

Näyttelijä Jaden Smith käytti vuonna 1989 otettua kuvaa.

Filmitähti Leonardo DiCaprion valitsema otos oli viime vuodelta.

Brasilia ilmoitti maanantaina lähettäneensä yli 40 000 sotilasta sammuttamaan metsäpaloja. Metsää on palanut myös Bolivian puolella, jossa vasemmistopopulistinen presidentti Evo Morales on kannustanut metsän raivaamista biopolttoaineiden tuotantoon.

Our house is burning. Literally. The Amazon rain forest – the lungs which produces 20% of our planet’s oxygen – is on fire. It is an international crisis. Members of the G7 Summit, let's discuss this emergency first order in two days! #ActForTheAmazon pic.twitter.com/dogOJj9big

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 22, 2019