Ranska ja Saksa haluavat estää uuden kriisin Syyriassa

Ranskan presidentti Emmanuel Macron on kutsunut Saksan, Venäjän ja Turkin huippukokoukseen, joka käsittelee Syyrian tilannetta. Macronin tavoitteena on estää luoteis-Syyrian tilanteen äityminen humanitaariseksi katastrofiksi. Asiasta kertoo Euronews.

YK:n ihmisoikeusasioista vastaava vanhempi virkamies Mark Cutts varoitti perjantaina, kuinka sadat tuhannet ihmiset kohtalona olisi ennennäkemätön verilöyly, mikäli Syyrian Bashar al-Assadin hallituksen joukot työntyvät edelleen luoteiseen Iblibin provinssiin. Iblib on Syyrian kapinallisten viimeisiä linnakkeita.

Macron kohdistaa puheensa erityisesti Venäjälle.

– Venäjän tukemat Syyrian joukot jatkavat lopetuskehotuksista huolimatta etenemistään Iblibin alueella, Macron kommentoi EU-huippukokouksen yhteydessä Bryssellissä.

Macronin mukaan toimet ovat vaarassa aiheuttaa humanitaarisen kriisin, konfliktin kärjistymisen ja pakolaiskriisin.

Macron ja Saksan liittokansleri Angela Merkel keskustelivat torstaina mahdollisuudesta järjestää huippukokous Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğanin ja Venäjän presidentti Vladimir Putinin kanssa.

– Olemme olleet hyvin selkeitä presidentti Erdoğanin ja presidentti Putinin kanssa heidän vastuistaan, Macron lisäsi.

UN deputy humanitarian coordinator Mark Cutts says the situation in Idlib is "desperate", adding that if airstrikes continue, Syria will face a "bloodbath" and a "massacre" on a scale that has never been seen during the entire civil war.

