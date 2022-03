Raketinheitin lymysi puiden alla – sitten iski Bayraktar

Ukrainan asevoimat kertoo jatkaneensa turkkilaisten Bayraktar TB2 -sotilaslennokkien käyttämistä puolustustaistelun tukena.

Lennokeilla on aiemmin isketty muun muassa Venäjän huoltojoukkojen ja ilmatorjuntayksiköiden kimppuun.

Ukrainan yleisesikunta on julkaissut uuden videon, jossa Bayraktarin sanotaan tuhoavan metsään piiloutuneen venäläisen BM-27 Uragan -raketinheittimen.

CNAS-ajatuspajan tutkija Michael Kofman kertoo pitävänsä TB2-lennokeilla tehtyjä iskuja yhtenä sodan mielenkiintoisimmista ilmiöistä.

– Venäjän ilmatorjunta on pudottanut ukrainalaisia lentokoneita ja helikoptereita. Mutta joko suojaus on puutteellista tai he eivät ole pystyneet käyttämään asejärjestelmiä tehokkaasti TB2-lennokkien torjumiseksi, Kofman tviittaa.

Sotilasasiantuntija Rob Lee kehottaa myös Yhdysvaltoja ottamaan oppia vastaavien lennokkijärjestelmien käytöstä.

– En uskonut, että TB2-lennokeilla olisi suurtakaan merkitystä, mutta Ukraina on selvästi saavuttanut niillä jonkin verran menestystä, Lee toteaa.

I think this might be the biggest lesson for the US military from this conflict. I didn't think TB2 would play much of a role, but they're clearly having some successes. It seems pretty clear that loitering munitions would be quite effective against the Russian military too. https://t.co/fliBqfBQQb

— Rob Lee (@RALee85) March 13, 2022