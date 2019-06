Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi yhä vauhdilla

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Toimialoista voimakkaimmin kasvoi talonrakentaminen.

Rakennusyritysten työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi Tilastokeskuksen mukaan huhtikuussa 14,1 prosenttia vuodentakaisesta. Myynnin määrä, josta hintojen muutosten vaikutus on poistettu, kasvoi samaan aikaan 8,3 prosenttia.

Sekä liikevaihdon että myynnin määrän osalta toimialoista voimakkaimmin kasvoi talonrakentaminen.

Työpäiväkorjattu myynnin määrä kasvoi talonrakentamisen toimialalla 14,3 prosenttia ja maa- ja vesirakentamisessa 9,2 prosenttia. Erikoistuneen rakennustoiminnan myynnin määrä kasvoi 2,8 prosenttia vuodentakaisesta.

Edelliseen kuukauteen verrattuna rakentamisen kausitasoitettu liikevaihto huhtikuussa 1,4 prosenttia ja myynnin määrä kasvoi 0,9 prosenttia.

Kausitasoitettu kuukausimuutos on positiivinen jo kolme peräkkäistä kuukautta. Tilastokeskuksen mukaan rakentamisessa on tyypillisempää, että muutos edelliseen kuukauteen nähden on vuoroin positiivista ja vuoroin negatiivista. Tämä johtuu isoihin projekteihin liittyvistä laskutuskäytännöistä