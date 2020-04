Raju kasvu yrityslainojen muutoshakemuksissa

Pk-yritysten lainojen maksuohjelmien muutoshakemusten määrä on OP-ryhmän mukaan kasvanut nopeasti vain muutamassa viikossa.

Finanssiryhmä OP:n saamien pienten ja keskisuurien yritysten maksuohjelmien muutoshakemusten määrä on noin kymmenkertaistunut kahden viimeisen viikon aikana. Uusia hakemuksia on tehty jo yli 6 000 kappaletta. Samalla haettujen joustojen euromäärä on kasvanut.

– Hakemusten nopeasti kasvanut määrä kertoo siitä, että koronapandemian vaikutukset ovat iskeneet moneen yrittäjään ja pk-yritykseen jo täydellä voimalla. Jos pandemia pitkittyy, ennakoimme yritysten hakemusmäärien kasvavan entisestään. Monet yritykset tarvitsevat kaikki tukitoimet ja helpotukset selvitäkseen tilanteen yli, kertoo OP Yrityspankin toimitusjohtaja Katja Keitaanniemi tiedotteessa.

Myös uudelle rahoitukselle on tarvetta. OP:lla pk-yritysten hakemusmäärät uuden rahoituksen saamiseksi ovat jo samalla tasolla kuin lainojen muutospyynnöt.

Pk-yritykset voivat hakea käyttöpääomaa koronakriisin yli selviämiseen Finnvera-takauksen avulla. Finnveran takaamia luottoja on haettu kaikista osuuspankeista. Osuuspankkien asiakkaille myönnetyt takaukset ovat Finnveran takauskannasta ovat noin 40 prosenttia.

Suuryrityksien maksuohjelmien muutoksia on sen sijaan huomattavasti pk-yrityksiä vähemmän. Suuryrityksillä on OP:n mukaan vähemmän luottoja, joissa on esimerkiksi kuukausittainen lyhennysohjelma, ja lyhennysohjelmien muutosten merkitys on niille pienempi.

– Keskustelemme aktiivisesti suuryritysasiakkaidemme kanssa sekä tilanteen etenemisestä että varautumisesta. Ensimmäiset merkit koronapandemian vaikutuksista suuryrityksiin ovat jo nähtävissä. Saamme vaikutuksista lisää tietoa pian käynnistyvänä vuoden ensimmäisen kvartaalin tuloskautena, Keitaanniemi kertoo.