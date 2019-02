Rajavartiosto kuvasi kangastuksen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Lapissakin saattaa joskus nähdä kangastuksen.

Lapin rajavartiosto twiittasi sunnuntaina poikkeuksellisesta ikuistamastaan ilmiöstä.

– Inarinjärvelläkin on joskus harvoin mahdollisuus nähdä kangastuksia. Papinsaaren edustalle on noussut uusi saari. Ivalon partio sai ilmiön ikuistettua kameralle kirkkaassa -25 C pakkassäässä. #ivalonraja #inarinjärvi , rajavartioston twiitissä kerrottiin.

Mukana olleen kuvan horisontissa siintää saari, jota ei sillä paikalla ole. Kangastus syntyy, kun valo taittuu ilmakehän erilämpöisissä kerroksissa saaden kaukana olevan kohteen näkymään muualla kuin se todellisuudessa on.

Inarinjärvelläkin on joskus harvoin mahdollisuus nähdä kangastuksia. Papinsaaren edustalle on noussut uusi saari. Ivalon partio sai ilmiön ikuistettua kameralle kirkkaassa -25 C pakkassäässä. #ivalonraja #inarinjärvi pic.twitter.com/U7vXpZXOhl — Lapin rajavartiosto (@lapinraja) February 23, 2019