Puola rakentaa muurin Valko-Venäjän-vastaiselle rajalleen

Puola aikoo käyttää 350 miljoonaa euroa estääkseen Valko-Venäjän lähettämien laittomien siirtolaisten pääsyn maahan.

Puolan hallitus on tehnyt lakiesityksen, joka tähtää muurin rakentamiseen maan Valko-Venäjän-vastaiselle rajalleen. Muurista tulee ”korkea ja tiivis ja siinä on valvontajärjestelmä ja liiketunnistimet”, hallitus toteaa.

– Ministerien neuvosto on juuri hyväksynyt lakiesityksen, jolla vahvistetaan rajaturvallisuutta, kirjoittaa Puolan sisäministeri Mariusz Kamiński Twitterissä.

Muurin tarkoitus on estää laittomien siirtolaisten pääsy Valko-Venäjältä Puolaan.

Lakiesitys on toimitettu Sejmiin, Puolan parlamentin alahuoneeseen. Laki on tarkoitus saattaa voimaan pikavauhtia, Kamiński toteaa.

– (Valko-Venäjän presidentin) Aleksander Lukashenkan hallinnon toimet vaativat Puolan hallitukselta tiukkoja vastatoimia, hän sanoo Politicon mukaan.

Puolan hallitus varaa alkuvaiheessa muuria varten 500 miljoonaa zlotya eli noin 110 miljoonaa euroa. Koko Muurin rakentaminen maksaa kuitenkin yhteensä 1,6 miljardia zlotya eli 350 miljoonaa euroa.

Valko-Venäjä on viime kuukausina ohjannut turvapaikanhakijoita kohti EU-maita, ennen kaikkea Puolaan ja Liettuaan. EU:ssa tämä on tulkittu hybridisodankäynniksi, jonka syynä on se, että EU on tuominnut Lukashenkan voittamat presidentinvaalit väärennetyiksi.

Puolan viranomaiset ovat pysäyttäneet rajalla 16 000 maahanmuuttajaa, joiden se katsoo pyrkineen maahan laittomasti.